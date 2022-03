Entenda o final de ‘Caranguejo Negro’, novo filme de suspense da Netflix

A Netflix lançou recentemente um novo filme de suspense, “Caranguejo Negro”. O longa é a nova produção sueca da plataforma - que conta com títulos como “Young Royals” e “Gente Ansiosa” vindo também da Suécia.

O filme é protagonizado por Noomi Rapace, conhecida por seu papel no filme de terror “Lamb”. Aqui, ela dá vida a Caroline Edh, uma soldada que se junta um grupo do exército em uma viagem em um mar congelado.

Eles tem a missão de entregar um pacote importante que pode mudar o curso de uma guerra. Porém, o grupo é surpreendido por vários dilemas morais nesse percurso.

Assista ao trailer:

Entenda o final de ‘Caranguejo Negro’

ATENÇÃO: a partir deste ponto, contém spoilers do filme.

Ao descobrir que a “mensagem” na verdade são vírus que podem acabar com a humanidade, Edh e Nylund entram em um embate, com este último fugindo com as cápsulas mortais.

Edh consegue alcançar Nylund e finalmente consegue concluir a missão, mas descobre que sua filha não está lá - motivação inicial para ela seguir com o plano.

Ela conversa com Nylund, para tentar ajuda para destruir o vírus. Disfarçados, eles então em um laboratório e levam as cápsulas, quando são detidos.

Edh é ferida e não consegue correr, mas, em um último ato de heroísmo, ela pula de um hangar com as cápsulas e uma granada, acabando com o vírus e com a própria vida no processo.

Na cena final, Edh se reencontra com sua filha Vanja, em sua imaginação, momentos antes de morrer. O filme não esclarece o que aconteceu com Vanja, no fim das contas.

Estreias da Netflix em março

Além de “Caranguejo Negro”, o mês de março traz 40 produções ao catálogo da plataforma. De novos filmes a temporadas atualizadas das séries, tem novidades para todos os gostos.

Uma série original da Netflix remonta o histórico roubo que aconteceu em Fortaleza, em 2005. O documentário “3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central” é dirigido por Daniel Billio.

“Bridgerton” ganha uma nova temporada que será focada no irmão mais velho, Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). O romance de época foi baseado no segundo livro da saga escrita por Julia Quinn, “O Visconde Que Me Amava” - saiba mais sobre o segundo ano da série.

Tem ainda a sétima temporada de “The Flash”, a sexta temporada de “Supergirl”, a versão alemã de “Queer Eye”, o longa da Globo Filmes “Crô em Família” e “Downton Abbey - O Filme”.

