‘Bolsa de milhões’: Ana Maria Braga viraliza com acessório de botijão de gás

Ana Maria Braga voltou a criticar o aumento dos preços no Brasil. No Instagram, a apresentadora do “Mais Você”, da Globo, postou uma foto com uma bolsa de botijão de gás e acabou viralizando.

A “bolsa de milhões”, como escreveu um seguidor da famosa, chamou a atenção da internet e da audiência de seu programa ao ser usada nesta terça (22). Além do acessório, Ana Maria estava com uma calça confortável com listras e jaqueta jeans.

A “bolsa de luxo” da apresentadora da Globo ainda tinha escrito “Ouro 18k”. Além disso, no Instagram, Ana usou as hashtags botijão de gás e preço do gás. Vale lembrar que recentemente, ela usou também um colar de cenouras, criticando o valor do alimento.

Ao vivo, Ana Maria Braga lembrou que em março, a Petrobrás subiu 16% o gás para as distribuidoras e o valor médio do botijão saiu de R$ 76, em janeiro de 2021, para R$ 102, em janeiro deste ano.

No "Mais Você", da Globo, Ana Maria Braga usa "bolsa de milhões" (Reprodução/Globo)

O protesto bem-humorado de Ana Maria Braga empolgou os fãs, que comentaram e compartilharam a imagem em outras redes sociais. Confira abaixo algumas reações!

A INSTITUIÇÃO ANA MARIA BRAGA DE PROTESTOS ESTÁ A TODO VAPOR https://t.co/px7zpN6J68 — Hugo ⚡ (@hugomeloa) March 22, 2022

o colar da ana maria braga de botijão de gás em ouro 18k KKKKKKKKKKKK — babi ᶜʳᶠ (@babifafil) March 22, 2022

A Ana Maria com um botijão de gás de ouro. Ícone que cospe na cara do desgoverno. pic.twitter.com/u9Ztt1qRwC — fifi 🇺🇦 (@go__felipe) March 22, 2022

a Ana Maria usando um botijão de gás pendurado escrito “ouro 18k”

rainha protestando contra o preço do botijão de gás! — pepi (@meninopredo) March 22, 2022

A Ana Maria Braga usando um mini botijão de gás como bolsa pra protestar contra o preço do gás kkkkkkkkkkkkkkk — Gustavo (@gussstavin) March 22, 2022

Outro momento compartilhado pelos fãs da apresentadora do “Mais Você” foi a famosa fazendo a coreografia de “Envolver”, de Anitta. Ao lado de Gil do Vigor e Ju Massaoka, a loira mostrou que não tem idade para se jogar em um desafio do quadro “Feed da Ana”.

Cheia de energia, Ana Maria mostrou que conhece a cultura pop do Brasil e não decepcionou os seus fãs e seguidores, levando momentos de muita diversão para quem assistiu o programa ao vivo.

Nas redes sociais, os perfis foram à loucura e comentaram: " Vivi para ver Ana Maria Braga dançando ‘Envolver’”. Outro seguidor disse: “Ana Maria dançando ‘Envolver’ e a culpa é toda do Gil do Vigor”. Um terceiro falou que “Ana não pode sair nunca das manhãs da Globo”.

