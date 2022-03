‘BBB 22′: Arthur diz que tem ‘preguiça’ de discutir com Gustavo

O jogo da discórdia do “BBB 22″ na última segunda-feira (21) deu o que falar. Após ser chamado de arrogante por Gustavo durante a dinâmica, Arthur Aguiar disse que está cansado de ser atacado e que tem preguiça de discutir com o brother.

“Eu não me incomodo muito com as palavras. Eu me incomodo com a explicação. Eu sei que deveria ter respondido melhor o Gustavo, mas eu não tenho mais energia, mano. De novo ele pegou uma frase, dentro de toda uma conversa, de toda uma discussão, e fala: ‘Mas essa frase que você falou foi assim’. Calma aí, mas não foi só isso que eu falei, eu falei isso, isso e isso. Aí me dá um pouco de preguiça. Tudo de novo? Toda semana é a mesma coisa”, desabafou Arthur em conversa com Douglas Silva nesta madrugada. “Eu sei que deveria ter respondido melhor, mas eu realmente não tinha energia”, completou.

No jogo da discórdia, Gustavo resgatou uma discussão antiga com o ator. “Eu não lembro exatamente as palavras, mas foi essa ideia, você falou: ‘Continue falando, porque quem falou de mim, saiu’. Isso, para mim, foi a frase mais arrogante que eu escutei nesse programa. Isso passa [a ideia de] que todo mundo que fala mal de você está errado e vai sair do programa”, disse.

Embate de Arthur e Laís

Arthur e Laís discutem em jogo da discórdia TV Globo (Reprodução)

Ainda na dinâmica de ontem, Arthur e Laís trocaram farpas. A médica também deu ao brother o título de mais arrogante da casa. Arthur argumentou: “Quando eu vou votar em você eu não crio situação para justificar meu voto. Eu falo sobre algo que aconteceu”.

Laís, por sua vez, rebateu: “Tudo bem, mas você vota em mim e eu posso puxar aqui também. Você só me diminui o tempo inteiro”.

“Qualquer pessoa pode me puxar. Só quando você vier me puxar, você fala algo que eu fiz”, disse o ex-Rebelde.