‘BBB 22′: Arthur Aguiar é acusado de gaslighting nas redes sociais

Após o jogo da discórdia do “BBB 22″ na última segunda-feira (21), Arthur Aguiar passou a ser acusado pelos usuários das redes sociais de praticar gaslighting contra Laís. Isso porque, durante as discussões entre os dois, o ator estaria distorcendo as falas da sister.

A ex-BBB Ana Paula Renault foi uma das primeiras pessoas a se posicionar.

Perturbadoras as falas do Arthur.

Gaslighting total.

Manterrupting.

Que gatilho horroroso #BBB22 — Ana Paula Renault (@anapaularenault) March 22, 2022

O termo cresceu entre os Assuntos do Momento do Twitter e ficou entre os mais usados da plataforma. Confira algumas das críticas:

Sabe porque Maira Cardi perdou Arthur Aguiar 16x? Talvez porque ela imaginou e distorceu as coisas nas 16x.



Sério, o cara pratica gaslighting sem nem peso na consciência e na cara do povo no ao vivo e o povo baba ovo. Credo! #BBB222 — Liv Estuda! 🕊🙏🏻🕊 (@concurseira_liv) March 22, 2022

Laís sendo vítima de gaslighting ao vivo e a cores. pic.twitter.com/osIBNeFTSf — cuzinho 🧋 (@_do_cinho) March 22, 2022

Abusivo

Faz gaslighting

Manipulador

Perturbador

Arrogante

Ator Achifrar pic.twitter.com/UXQ9Mlf5Zw — Cli C. (@CliciaC1) March 22, 2022

Houve, contudo, quem saísse em defesa do brother. Veja:

Seria gaslighting se a Laís tivesse razão, mas ela não tem. Próxima pauta séria que vocês querem distorcer por favor. #BBB22 — Shi (@Shimedeiros_) March 22, 2022

a hipocrisia dos verificados, é absurda. Até semana passada era lindo e incrível o Arthur tirar os argumentos da Laís. Hoje, é gaslighting 🤷🏽‍♀️

As falas racistas da Laís não contam, porque é ÓBVIO que ela é coitada né? Aí meu Deus, que dó dela 😒 #BBB22 — Ju Ferrari ☾ (@JuuuhFerrari) March 22, 2022

jogo da discórdia que nao pode ter discórdia pois vira mansplanning manterrupting gaslighting pipipi popopo melhor não ter bbb então cancela tudo ano que vem — angel (@angelcomenta_) March 22, 2022

Afinal, o que é gaslighting?

Gaslighting é um termo em inglês, ainda sem tradução, utilizado para identificar uma forma de abuso psicológico onde informações são distorcidas, omitidas para favorecer o abusador ou simplesmente inventadas com a intenção de fazer a vítima duvidar de sua própria memória e sanidade.

Nesse tipo de abuso é comum ouvir frases como “Você está louca”, “Não foi assim que aconteceu” ou “Isso é coisa da sua cabeça”. É uma forma de agressão em que mulheres acabam se tornando as principais vítimas.

O que houve no jogo da discórdia?

Arthur e Laís discutem em jogo da discórdia TV Globo (Reprodução)

Na tradicional dinâmica de ontem, os brothers tinham que montar rankings pessoais de acordo com os adjetivos apresentados no game, como “influenciável”, “arrogante” e “desagradável”.

Laís elencou o ator como o mais arrogante da casa, e as farpas rolaram soltas. Ao receber o título, Arthur argumentou: “Quando eu vou votar em você eu não crio situação para justificar meu voto. Eu falo sobre algo que aconteceu”.

Laís, por sua vez, rebateu: “Tudo bem, mas você vota em mim e eu posso puxar aqui também. Você só me diminui o tempo inteiro”.

“Qualquer pessoa pode me puxar. Só quando você vier me puxar, você fala algo que eu fiz”, disse o ex-Rebelde.

Laís no paredão

O líder Arthur mandou Laís para o paredão dessa semana e falou que a sister acaba perseguindo ele no jogo da discórdia. “Fazer o óbvio é muito importante. Tem algumas semanas que ela sempre me escolhe na segunda-feira, no jogo da discórdia, para falar sobre mim. Ela fala ou cria histórias sobre mim... Outra percepção que eu tenho é que ela vira uma outra pessoa na hora do ao vivo. O auge para mim foi quando ela direciona a fala para o público... Acho que é uma coisa muito delicada de ser falado”.

A médica disputa a preferência do público na noite de hoje (22) ao lado de Douglas Silva e Eliezer.