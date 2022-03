Atriz de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’, Karina Dohme, revela ter enfrentado bulimia por dois anos

Aos 36 anos de idade, a atriz Karina Dohme está presente nas telinhas da Globo em ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’ dando vida à Teca. A personagem de Karina é conhecida por tentar fazer Neném (Vladimir Brichta) quebrar sua promessa a São Judas Tadeu, de não se envolver amorosamente enquanto não voltar a um time profissional e fazer gol.

Em entrevista ao portal Quem publicada nesse último sábado (19), Karina contou como era sua relação com a comida no passado. “Desenvolvi bulimia, convivi por dois anos com uma doença que traz profunda culpa, angústia e inadequação. Tomei todos os remédios que existiam para emagrecer, vivia num eterno emagrecer e engordar e achava que eu só seria validada pela minha forma física”, contou a atriz.

“A terapia me ajudou demais, e quando terminei minha faculdade de psicologia a minha monografia de conclusão de curso foi sobre bulimia e ‘doenças da beleza’, fui aplaudida de pé pela minha banca e recebi 10 de todos os meus avaliadores. Ter superado isso foi muito gratificante para mim. Nós precisamos falar sobre isso sempre, porque meninas continuam adoecendo e muitas vezes enfrentam esses processos sozinhas”, continuou.

Perguntada sobre como se sentia em relação ao seu corpo, Karina revelou ter sofrido pressões estéticas durante um bom tempo. “Dos 16 aos 24 anos, eu vivi de dietas malucas, insegurança, insatisfações, violência com meu próprio corpo. Sempre fui muito cobrada, desde muito jovem, para ser magra”, disse ela.

A atriz contou que fez as pazes com a balança assim que começou a se alimentar melhor e isso transformou sua vida. Ela também afirmou que o segredo para se estar feliz com o físico é a aceitação. Para Karina, a ‘virada de chave’ ocorreu a partir do momento em que começou a aceitar seu corpo como ele é.

Karina nas telinhas

A atriz que interpreta Teca em ‘Quanto Mais Vida, Melhor’ disse que, apesar de não poder dar muitos spoilers, sua personagem irá transitar em núcleos diferentes, podendo causar ódio e boas risadas no público.

Karina afirmou estar muito contente e grata por ter voltado a atuar, tendo prometido a si mesma que retornaria ao ambiente artístico em 2021. “Consegui equilibrar bem meu lado empresária com o de atriz desempenhando bem as duas funções, entreguei um trabalho que me joguei de cabeça, fiz com a minha alma. Terminamos de remodelar nossos negócios e estamos prontos para expandir.”

Além de integrar ao elenco de ‘Quanto Mais Vida, Melhor’, Karina já teve passagem nas produções ‘Zorra’ e ‘Turma do Didi’. Ela ganhou visibilidade por interpretar Betty no seriado ‘Sandy e Júnior’, estreado em 1999 pela Rede Globo.