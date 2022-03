Após 32 anos, onde estão os atores da versão original de ‘Pantanal’?

A produção de uma nova versão da novela “Pantanal”, na Globo, fez os fãs da trama de Benedito Ruy Barbosa se questionarem onde estão alguns dos atores e atrizes da versão original, exibida em 1990, na extinta TV Manchete.

Como já foi dito, alguns voltam ao remake do folhetim, que é escrito por Bruno Luperi, neto de Ruy Barbosa, mas outros não estão no elenco da produção, que estreia no dia 28 de março, no horário de “Um Lugar ao Sol”.

Então, confira abaixo onde estão alguns famosos que estiveram no elenco da primeira versão de “Pantanal”, que foi dirigida por Jayme Monjardim e estreou no dia 27 de março de 1990.

Cristiana Oliveira (Juma Marruá)

Divulgação/TV Globo

Começamos com Cristiana Oliveira, que há 32 anos deu vida a Juma Marruá, a personagem principal da novela e, atualmente, segue fora da televisão.

Quando o remake da trama foi anunciado, o nome da atriz foi um dos mais cotados para compor o elenco, mas ela não confirmou a sua participação (até o momento) e alguns fãs ficaram desapontados.

Há quem diga que ela foi esquecida pela produção da Globo, mas Cristiana Oliveira está cheia de trabalho. Atualmente, ela é empresária e palestrante. O seu último trabalho na TV foi na novela “Topíssima”, exibida em 2019, na Record TV.

Marcos Winter (Jove)

Cristiana Oliveira e Marcos Winter em "Pantanal" (Reprodução/TV Manchete)

Falando em protagonista de “Pantanal”, o ator Marcos Winter interpretou Jove, par de Cristiana Oliveira, na produção original, exibida na TV Manchete.

Agora, o galã da década de 1990 estará fora do elenco por questões contratuais. Atualmente, Marcos está com contrato exclusivo com a Record TV, que foi assinado após inúmeros trabalhos na Globo. Nos últimos anos, Marcos Winter pode ser visto nas novelas bíblicas da Record TV, como “Jesus” e “Gênesis”.

Carolina Ferraz (Irma)

Carolina Ferraz na primeira versão da novela "Pantanal" (Reprodução)

Quem também fez muito sucesso na primeira versão da novela da Manchete foi Carolina Ferraz, que interpretou Irma, personagem que é irmã de Madeleine e tia de Jove.

A atriz também está fora do elenco do remake, já que segue contratada da Record TV, onde apresenta a revista eletrônica “Domingo Espetacular”.

LEIA TAMBÉM: ‘Bolsa de milhões’: Ana Maria Braga viraliza com acessório de botijão de gás

Ítala Nandi (Madeleine)

Ítala Nandi esteve na versão original de "Pantanal" (Reprodução)

Na versão de Benedito Ruy Barbosa, Ítala Nandi viveu a personagem Madeleine, mas não foi chamada para o remake de “Pantanal”, que estreia no dia 28 de março, na Globo.

Dedicada ao teatro e produções fora da televisão, o último trabalho da atriz na TV aberta foi em 2015, na trama “Milagres de Jesus”, da Record TV. Em 2019, ela também fez parte do elenco do filme “Domingo”, onde interpretou a personagem Laura.

Giovanna Gold (Zefa)

Atriz Giovanna Gold em "Pantanal" (Reprodução)

Giovanna Gold estreou na Globo em 1982, na minissérie “Quem Ama Não Mata”, mas foi na novela “Pantanal”, da TV Manchete, que ela viveu sua principal personagem na televisão.

No papel de Zefa, uma jovem que, para superar as dificuldades e a tristeza pela perda dos pais, se apega a Deus, a atriz conquistou os fãs da primeira versão. Mas, mesmo com o sucesso da personagem, a famosa não foi convidada para o remake da Globo.

Considerada uma musa nos anos 1990, Giovana também esteve no elenco de outras novelas fora da Globo, como na versão mais recente de “Chiquititas”, do SBT, e em “Gênesis”, em 2021, onde interpretou Sâmila, mãe de Namael. No ano passado, ela também esteve no documentário “Meu amigo Bussunda”.

Andréa Richa (Muda)

Andréa Richa esteve no elenco principal da novela" Pantanal", da TV Manchete (Reprodução)

Na história de Benedito Ruy Barbosa, Andréa Richa foi Muda, uma personagem movida a vingança. Na época, a personagem chocou a audiência da novela “Pantanal”, mas ela também não estará na versão da Globo, já que ela abandonou a carreira na TV após o fim da TV Manchete. O seu último trabalho na dramaturgia foi em Mandacaru, exibida entre os anos de 1997 e 1998.

LEIA TAMBÉM: ‘Anitta é uma Carmen Miranda Digital’, diz especialista, após sucesso de ‘Envolver’