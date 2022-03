‘Anitta é uma Carmen Miranda Digital’, diz especialista, após sucesso de ‘Envolver’

Nas últimas semana, Anitta tem ganhado as manchetes de diversos portais, nacionais e internacionais. O motivo? O sucesso mundial de “Envolver”, uma de suas músicas mais recentes.

No sábado (19), a cantora atingiu o Top 10 do Spotify Global, se tornando a primeira brasileira a realizar tal feito. Nesta terça-feira (22), mais um recorde: sobe ao Top 5 do mesmo ranking, indo mais longe do que qualquer conterrâneo. O recorde anterior era de “Vai Malandra”, também dela, que chegou a 18ª posição.

Sorte? Não segundo Anitta. “Existe, sim, uma inteligência por trás. Cada lançamento tem sua estratégia. Com Envolver não foi diferente. Foi feito muito investimento de tempo em criação, divulgação, planos de marketing… fico muito feliz que o resultado esteja sendo colhido”, disse a artista, em entrevista ao O Globo.

A música foi composta por Anitta, em parceria com Julio M. Gonzales Tavarez, Freddy Montalvo e José Carlos Cruz. Houve uma resistência por parte da gravadora Warner de levar à canção ao mercado. A cantora precisou lutar para que a letra saísse do papel.

“Esse não é o resultado de uma música só. É a consequência de um trabalho feito há cinco anos”, disse o CEO da União Brasileira de Compositores (UBC), Marcelo Castello Branco, em entrevista ao O Globo. Ele fez parte do conselho diretivo do Grammy Latino.

“Nos meus quase 40 anos de carreira, nunca vi alguém se jogar dessa maneira. Anitta é a primeira superstar brasileira global da era das redes sociais, uma Carmen Miranda digital”, afirmou.

Atualmente, “Envolver” é a canção latina mais escutado em todo o mundo. Ela está no Top 50 de todos os países da América Latina e em 2º lugar no Brasil (já tendo chegado a 1º). Por aqui, Anitta já teve a música mais ouvida 19 vezes.

Como a ‘Envolver’ se tornou um hit

Apesar de ter sido lançada em novembro, somente agora a música conquistou o público. Ela foi lançada pouco após “Faking Love” e antes de “Boys Don’t Cry”, principal aposta da brasileira para seu próximo álbum, “Girl From Rio”.

Então como “Envolver” se tornou um hit?

Após vídeos da coreografia da cantora no evento “Bloco da Anitta”, no Rio, serem divulgados, a música estourou em diversos países latinos.

No TikTok, diversas pessoas do mundo todo foram desafiadas a realizarem um challenge, reproduzindo os passos da cantora.

O desafio ganhou o nome de ‘El paso de Anitta’ e milhares de fãs já reproduziram a dança nas redes sociais. A faixa no TikTok conta com quase 650 mil aplicações em vídeos.

