Web reage após ver Gustavo e Pedro Scooby em conversa picante no ‘BBB 22’

Pedro Scooby e Gustavo não são os melhores amigos do “BBB 22″, mas a dupla consegue conviver bem fora do tema jogo e leva para a audiência do reality show muita diversão e assuntos polêmicos.

Recentemente, os brothers foram pegos em uma conversa com duplo sentido, que chocou os fãs do programa da Globo, virando um dos assunto mais comentados pelos internautas nas redes sociais.

Ao lado de Eliezer, que enfrenta o nono paredão do “BBB 22″, Gustavo cumpria o castigo do monstro, segurando uma mamadeira durante todo tempo e tendo que ninar bebês de pelúcia, quando Scooby provocou: “Tá quentinho o mamar?”.

Em seguida, ao ouvir a provocação do surfista, Gustavo não deixou por menos e retribuiu com outra conotação sexual: “Tem leitinho aqui, quer?”.

Além dos moradores da casa do reality show da Globo, que ouviram toda a conversa, a web reagiu ao diálogo inesperado e o Twitter ficou cheio de brincadeiras.

LEIA TAMBÉM: Jojo Todynho é confirmada na ‘Dança dos Famosos’ e fãs reagem

Um perfil, por exemplo, comparou o “BBB” a um aplicativo de namoro gay: “Parece as minhas conversas do Grindr” Outro já usou um bordão de Linn da Quebrada: “Brincadeiras bobas e gostosas”. Já outro chamou a conversa de “humor de 5° série”.

VEJA ALGUMAS REAÇÕES

Parece as minhas conversas do grindr 🙈🍼 https://t.co/CpqKs14sOn — Espiriquidiberto (@rodolfocampos25) March 20, 2022

brincadeiras bobas e gostosas https://t.co/BzQXVK4Grs — dudu (@w3duardo) March 20, 2022

Esse humor de 5° serie que me faz rir. https://t.co/HD5SI1UGAn — la 🐻🎓🎲 (@jaiinsxis) March 20, 2022

Vyni e Eli

Vinicius foi eliminado do “BBB 22″ com 55,87% dos votos na última terça-feira (15) e, neste domingo (20), participou do programa “Domingão com Huck”. No palco, ele falou sobre sua relação com Eliezer.

"Eu fui acostumado a cuidar dos outros, mas eu nunca fui acostumado a ser cuidado. Eu sempre me colocava em segundo plano." 🥺🥺🥺 @vyniof #Domingão



VINY NO DOMINGÃO pic.twitter.com/qCmUdfHEm1 — TV Globo 🐆 (@tvglobo) March 20, 2022

Huck questionou como o brother pode ter sido apagado no reality show da TV Globo por estar ao lado do amigo Eli. O apresentador chegou a comparar o relacionamento dos dois como uma âncora, que não deixa o navio sair do lugar. “A gente queria que você voasse mais alto”, disse Huck.

Bem-humorado, Vyni fez outra metáfora: “Foi um relacionamento Titanic, não foi nem a âncora”, disse o bacharel em Direito, que garantiu só culpar a si mesmo. “Não vou terceirizar a culpa para ninguém, afinal de contas o único responsável por se fazer brilhar ou se apagar somos nós mesmos. Tudo é baseado nas decisões e na importância que damos ao outro.”

Vinicius recebeu 55,87% dos votos em seu primeiro paredão. A disputa estava entre ele, Pedro Scooby e Gustavo.

LEIA TAMBÉM: Isis Valverde seria a nova namorada de Gabriel Medina?