Vyni fala sobre relação com Eliezer no ‘BBB 22′: ‘Esquecia de mim’

Vinicius foi eliminado do “BBB 22″ com 55,87% dos votos na última terça-feira (15) e, neste domingo (20), participou do programa ”Domingão com Huck”. No palco, ele falou sobre sua relação com Eliezer.

Huck questionou como o brother pode ter sido apagado no reality show da TV Globo por estar ao lado do amigo Eli. O apresentador chegou a comparar o relacionamento dos dois como uma âncora, que não deixa o navio sair do lugar. “A gente queria que você voasse mais alto”, disse Huck.

Bem-humorado, Vyni fez outra metáfora: “Foi um relacionamento Titanic, não foi nem a âncora”, disse o bacharel em Direito, que garantiu só culpar a si mesmo. “Não vou terceirizar a culpa para ninguém, afinal de contas o único responsável por se fazer brilhar ou se apagar somos nós mesmos. Tudo é baseado nas decisões e na importância que damos ao outro.”

O ex-brother continuou: “Eu entrei como uma pessoa que priorizava os outros e esquecia de mim, porque eu fui assim a minha vida inteira. Sempre me doei demais e me colocava em segundo plano, porque eu ouvia desde sempre que, para mim, se eu quiser me cuidar, é arrogância”.

Vinicius recebeu 55,87% dos votos em seu primeiro paredão. A disputa estava entre ele, Pedro Scooby e Gustavo.

Vida pós-BBB e homenagem da mãe

Vyni contou que ainda não conseguiu assimilar a nova realidade após a eliminação do programa. “Não deu para parar para pensar. É um mundo completamente novo, uma vida completamente nova, muita coisa ao mesmo tempo, muita incerteza e dúvida. Mas eu lidei com isso a vida inteira, o que vier a gente da conta”, disse.

Ao longo da entrevista, o ex-participante foi pego de surpresa por uma homenagem de sua mãe de criação, que se declarou ao filho no palco do “Domingão”. “Tenho um orgulho tão grande que você nem pode imaginar. Esse menino é minha vida, meu coração, tudo. Eu me sinto orgulhosa. Essa joia rara que Deus me deu.”

Vyni recebe homenagem da mãe no palco do 'Domingão' TV Globo (Reprodução)

Francisca Duarte, a Dona Quinha, revelou que enfrentou dias difíceis ao se separar do filho. “Tu não imagina o quanto sofri, acho que envelheci uns 10 anos. Eu não dormia, não comia, chorava 24 horas. Tu pode imaginar a separação?”, desabafou.

Quinha é avó do influenciador, mas o criou desde que a mãe biológica o deixou.