Viviane Araújo afirma que ser mãe sempre foi um sonho

Viviane AraújoAraú, de 46 anos, afirmou, em meio ao Stories do Instagram, que semper teve o sonho de ser mãe e mandou um recado para as mulheres que também querem o mesmo.

“Nunca percam a esperança. Eu quero dizer que é possível realizar esse nosso sonho de ser mãe, de uma forma ou de outra. Eu acho que o mais importante é o desejo de ser mãe”, começou a famosa.

Em seguida, ela falou sobre o processo para engravidar: “A gente quer ser mãe, não quer ter só o filho. Não importa se é com o nosso óvulo, se é com o óvulo doado, se a gente vai adotar. Ser mãe é esse desejo de dar amor, transbordar amor. É isso que eu estou vivendo”, afirmou a atriz.

Em seguida, ela disse para suas fãs: “E eu quero que as pessoas através disso, do que eu estou vivendo, se sintam acolhidas, encorajadas, esperançosas”. Vale lembrar que Viviane realizou uma fertilização in vitro com os óvulos de uma mulher anônima, fertilizados com o espermatozóide de Guilherme Militão, seu esposo.

Viviane Araújo espera seu primeiro bebê (Reprodução/Instagram)

Viviane Araújo, que contou que está recebendo muito carinho dos fãs, disse ainda: “Eu fico sempre emocionada quando eu falo, é um sentimento diferente, um olhar diferente com o qual as pessoas falam comigo”.

“Quando eu recebo uma mensagem eu sinto que tem uma coisa diferente. Eu quero que vocês saibam que eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Eu estou muito feliz. E sei que tem muita gente que torce por mim”, finalizou.

Viviane Araújo

Vivi e Guilherme estão ansiosos para o nascimento do bebê. Um dos assuntos mais comentados, recentemente, é se será uma menina ou menino, assunto comentado no “Fantástico”, da Globo.

Para a repórter Renata Ceribelli, a atriz contou que, apesar de ainda não saber o sexo do bebê que espera, já tem os nomes definidos. “Se for menino, Joaquim. Meu avô, avô dele (Guilherme) [têm o mesmo nome]. Foi uma coincidência até! Se for menina, a gente está em dúvida: Maria Flor ou Maria Alice”, afirmou Viviane.

A expectativa, segundo a atriz, é que seja uma menina. “No começo a gente queria dois, mas aí depois decidimos: ‘Não, vamos fazer um só. Tem muitos palpites, muita gente falando. Ele [marido] já sonhou com uma menina. Eu sempre achei que fosse mãe de menino, mas agora já estou achando que aqui tem uma menininha.”.

Vivi Araujo aproveitou a entrevista para elogiar o marido e disse que ele será um ótimo pai. “Guilherme é realmente um homem perfeito! Eu tenho certeza que vai ser um pai incrível. Ele está curtindo cada momento, me ajudando muito, cuidando muito. Ele é muito, muito presente, participativo, incentivador”.

