Segunda temporada de ‘De Volta aos Quinze’ terá dois viajantes no tempo

A Netflix anunciou, nesta segunda-feira (21), que a série brasileira “De Volta aos Quinze” foi oficialmente renovada para uma segunda temporada.

Para o novo ano, a produção já entregou uma novidade: além de Anita, haverá mais um personagem viajante no tempo. Será um personagem novo ou que já está no elenco da série?

Klara Castanho, João Guilherme, Caio Cabral, Pedro Vinícius, Antonio Carrara e Pedro Ottoni já estão confirmados na segunda temporada.

A produção é protagonizada por Camila Queiroz e Maisa Silva, que dividem o mesmo papel - um na fase dos 15 anos, como sugere o título, e outro aos 30.

Inspirada no livro homônimo da escritora Bruna Vieira, “De Volta aos Quinze″ mostra a personagem em uma jornada de autodescoberta e amadurecimento. A série tem seis episódios, de 40 minutos cada.

Assista ao trailer de “De Volta aos Quinze”:

Estreias da Netflix em março

Além de “De Volta aos Quinze”, o mês de março traz 40 produções ao catálogo da plataforma. De novos filmes a temporadas atualizadas das séries, tem novidades para todos os gostos.

Uma série original da Netflix remonta o histórico roubo que aconteceu em Fortaleza, em 2005. O documentário “3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central” é dirigido por Daniel Billio.

“Bridgerton” ganha uma nova temporada que será focada no irmão mais velho, Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). O romance de época foi baseado no segundo livro da saga escrita por Julia Quinn, “O Visconde Que Me Amava” - saiba mais sobre o segundo ano da série.

Tem ainda a sétima temporada de “The Flash”, a sexta temporada de “Supergirl”, a versão alemã de “Queer Eye”, o longa da Globo Filmes “Crô em Família” e “Downton Abbey - O Filme”.

