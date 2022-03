Sabrina Sato ganha crachá e se torna nova embaixadora do Globoplay

A apresentadora Sabrina Sato está oficialmente no quadro de funcionários do Grupo Globo. Ela concedeu uma entrevista falando sobre a nova fase da carreira, celebrando o momento atual.

“Eu era uma menina cheia de sonhos e fui realizando. Essa menina continua dentro de mim, mas se transformou. Virei mãe, trabalhei para caramba, tenho minha família, meus amigos e tudo foi se encaminhando para estar aqui”, disse a famosa, relembrando seus tempo no “Big Brother Brasil” em entrevista para o “Fantástico” no último domingo (20).

Ao final da matéria especial, Sabrina ganhou um crachá que a oficializa como funcionária do Grupo Globo. Sua primeira “tarefa” estará no streaming da empresa: ela passa a ser embaixadora do Globoplay, ao lado de Juliette Freire e Paulo Vieira.

De acordo com o colunista do Metrópoles, Leo Dias, a função faz parte de uma estratégia da Globo que convenceu a ex-BBB a deixar a Record TV - mesmo quando já estava confirmada no comando do reality show “Ilha Record”.

Na sequência, ela passa a integrar a bancada do programa “Saia Justa”, no GNT. Depois, ainda deve ganhar um reality show, “Desapegue se for Capaz”.

Na atração, os participantes terão uma transformação em suas vidas, através da reorganização das suas próprias casas, unindo decoração, arrumação e sustentabilidade. A primeira temporada deverá ter 10 episódios, com exibição semanal.

Crise no casamento

Recentemente, Sabrina abriu o jogo, pela primeira vez, sobre o estado atual do se casamento com o ator Duda Nagle. Em entrevista ao Universa, ela explicou que desde o nascimento de sua filha, Zoe, ficou em dúvida sobre como viver novamente a relação a dois.

“Estava vivendo tanto a maternidade que não olhava para os meus sentimentos, não me dava tempo. (...) Eu demorei para voltar a me sentir mulher. Um dia falei para a terapeuta que não ia conseguir fazer a sessão online por causa da Zoe. E ela disse: ‘Mas é ela que manda na sua vida? Cadê seu momento?’. A gente não pode virar refém, né?”, contou a famosa.

Sabrina garante que os boatos de um possível divórcio são totalmente infundados.

