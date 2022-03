Sabrina Sato confirma crise no casamento com Duda Nagle

Sabrina Sato conta como superou crise no casamento TV Globo (Reprodução)

Em entrevista ao “Fantástico” no último domino (20), Sabrina Sato revelou ter enfrentado uma crise em seu relacionamento com Duda Nagle. A mais nova contratada da TV Globo contou como fez para reverter os problemas conjugais.

“Comecei a reservar uns dias para a gente, a gente viu que precisava”, disse a nova embaixadora do Globoplay e integrante do “Saia Justa” no GNT.

Sabrina disse que a terapia ajudou o casal a passar pela fase difícil. “Ela (a terapeuta) falou ‘Sabrina, se você não reservar (um dia), não vai aparecer. Porque aí você vai estar cansada, ele vai estar cansado. Quando vocês se encontrarem, vão estar desgastados. E o relacionamento vai desgastando e passando por momentos difíceis’. Então, a gente precisou encontrar um dia para a gente.”

A apresentadora disse ainda que fugia de conversas e que precisou aprender a falar. “E eu era aquela do relacionamento que fugia desse momento. Ele, ‘ah, vamos conversar’ e eu ‘calma aí que eu tenho que resolver um negocinho’. E fugia. E ficava e guardava muito pra mim”, explicou.

Maternidade e relacionamento

Em entrevista ao Universa no início deste mês, Sabrina já havia dito que, desde o nascimento de sua filha, Zoe, ficou em dúvida sobre como viver novamente a relação a dois.

“Estava vivendo tanto a maternidade que não olhava para os meus sentimentos, não me dava tempo. Você precisa voltar para você”, desabafou.

A apresentadora disse que demorou para voltar a se sentir mulher. “Um dia falei para a terapeuta que não ia conseguir fazer a sessão online por causa da Zoe. E ela disse: ‘Mas é ela que manda na sua vida? Cadê seu momento?’. A gente não pode virar refém, né?”, contou a famosa.

Na ocasião, ela garantiu que as fofocas de um possível divórcio eram totalmente infundadas. “Esses boatos não nos afetam. Sei que ninguém nos quer mal, e sim ajudar, mas é algo que só depende da gente. O relacionamento precisa amadurecer, e a gente está cuidando dele”, declarou.