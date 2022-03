Preso por não pagar pensão, Justiça absolve caso ao constatar que cantor Thiago não é o pai de criança

O cantor José Lázaro Servo, conhecido no mundo artístico como Thiago Servo, enfrentava batalha na justiça que se perpetuou por anos. O cantor teve sua acusação de não pagamento de pensão alimentícia absolvida e comemorou em suas redes sociais nesta segunda-feira (21).

A justiça absolveu Thiago Servo logo após constatar que o cantor não é o pai da criança de oito anos, que atualmente reside em São Paulo. Thiago participou de dupla sertaneja com a cantora Thaeme entre os anos de 2011 e 2013. Antes de entrar em um show em 2016, o cantor havia sido preso.

De acordo com o portal Metrópoles, a paternidade de Thiago foi negada após a mãe da criança de oito anos não comparecer ao teste de DNA por três vezes. Por conta do não comparecimento aos testes, a defesa do cantor entrou com um pedido de negativa de paternidade no mês de julho de 2020.

Foi determinado pela Justiça que o nome de Thiago e dos “avós paternos” da criança não constarão mais em sua certidão de nascimento.

A pensão

Antes de entrar em um show em 2016, Thiago Servo havia sido preso, pois já acumulava dívida de mais de 1 milhão de reais em pensão alimentícia. Os bens do cantor também foram confiscados nesse período.

Segundo o Metrópoles, o pagamento da pensão ocorreu até o ano passado e chegava a 20 mil reais por mês. A criança teria recebido até mesmo 200 mil reais do pai de uma só vez.

Em suas redes sociais, o cantor comemorou a absorção do caso com a legenda “Deus é fiel”. Não só teve comemoração do artista, como também diversos seguidores de Thiago Servo o apoiaram em suas redes com mensagens de carinho.