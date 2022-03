Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, posta foto de biquíni e ganha elogio de fãs

A jornalista e influenciadora Poliana Rocha aproveitou o fim de semana para descansar na Fazenda Talismã, propriedade dela com o cantor Leonardo.

No domingo (20), Poliana postou uma foto em que aparece de biquíni, exibindo um corpo trincado. O clique rendeu diversos elogios de seus seguidores.

“Pare, pense e via a tua verdade”, escreveu a famosa na legenda.

“O corpo de milhões”, comentou uma. “Caramba parece com a nora, e até na idade”, escreveu outra. A jornalista é sogra da youtuber Virgínia Fonseca, que é casada com o cantor Zé Felipe.

Veja a foto:

Avó novamente

Poliana deve ganhar mais um neto em breve. Zé Felipe e Virginia já são pais de Maria Alice, de 9 meses, e agora esperam seu segundo filho.

“Maria Alice foi promovida à irmã mais velha! Estamos esperando mais um neném para alegrar nossos dias, que venha com muita saúde e que Deus abençoe sempre”, publicou o casal no Instagram, mostrando que Virginia realizou nove testes de gravidez. Todos deram positivo.

Zé Felipe e Virginia estão juntos desde junho de 2020 e são um dos casais mais populares do momento. Tudo na vida dos dois se desenrolou de forma muito rápida: assumiram o namoro, noivaram, se casaram e tiveram a primeira filha em apenas dez meses.

Esposo vence processo de direitos autorais

Casada há 25 ano com o cantor Leonardo, Poliana pode comemorar ao lado do esposo. O artista vinha sendo contestado na Justiça pelos direitos da música “Pense em Mim”.

No início do mês, o juiz Artur Martinho de Oliveira Jr. entendeu que Leonardo não deve ser responsabilizado por pagamentos de direitos autorais ao compositor Mário Soares, um dos autores da canção, pois existe contrato assinado com a gravadora.

A decisão ainda cabe recurso.

Leia também: Karina Bacchi revela sexo grupal e uso de drogas em festas de diretores da TV Globo