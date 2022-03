Podcast de Meghan e Harry no Spotify já tem data de estreia

Dentro dos próximos meses é possível que finalmente tenhamos novos episódios do podcast de Meghan Markle para o Spotify. Na última quinta-feira, um porta-voz da Archewell Audio confirmou que novos episódios estão sendo produzidos e que eles devem estar no ar a partir de junho. A informação foi dada pela revista People.

Para quem não lembra, quando Meghan e o príncipe Harry pediram demissão de seus cargos como membros da realeza, eles disseram que iriam buscar formas de se estabelecerem com seus próprios recursos. Uma dessas formas foram contratos milionários com Netflix e Spotify para produção de conteúdo através da Fundação Archewell, entidade fundada por eles para fornecer produtos e também patrocínios a ONGs.

A parceria com o Spotify foi anunciada em 2020 com o objetivo de “construir uma comunidade por meio de experiências, narrativas e valores compartilhados”. Na época, foi anunciado que a duquesa de Sussex teria assinado um acordo de $ 25 milhões de dólares. A informação não foi confirmada pelo porta-voz da Fundação Archewell, mas foi divulgado pelo jornal britânico Daily Mail.

Um primeiro episódio foi lançado em 29 de dezembro e contou com a presença de vários convidados como Elton John, Tyler Perry, Stacey Abrams e James Corden, enquanto refletiram sobre o ano de 2020.

Em janeiro deste ano, Meghan e Harry tiveram um desententimento com o Spotify no início desse ano, após a plataforma de streaming ter divulgado o podcast do apresentador norte-americano Joe Rogan. O podcast ‘The Joe Rogan Experience’ divulgou uma informação falsa sobre a vacinação contra a Covid-19.

Na época, o porta-voz da Fundação Archewell disse que o casal entrou em contato pela primeira vez com a empresa para expressar “preocupações” sobre “as consequências muito reais da desinformação do COVID-19 em sua plataforma” em abril de 2021.