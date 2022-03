Laís, Eliezer e DG estão no nono paredão do ‘BBB 22′

Laís, Eli e DG se enfrentam no nono paredão do BBB 22 (Reprodução)

Neste domingo (20), Laís, Eliezer e Douglas Silva formam o nono paredão do “BBB 22″. Antes disso, Lucas, o anjo da semana, imunizou Eslovênia, sua amada na casa.

Arthur mandou Laís para o paredão e falou que a sister acaba perseguindo ele no jogo da discórdia. “Fazer o óbvio é muito importante. Tem algumas semanas que ela sempre me escolhe na segunda-feira, no jogo da discórdia, para falar sobre mim. Ela fala ou cria histórias sobre mim... Outra percepção que eu tenho é que ela vira uma outra pessoa na hora do ao vivo. O auge para mim foi quando ela direciona a fala para o público... Acho que é uma coisa muito delicada de ser falado”.

Já a emparedada puxou Douglas Silva e depois a casa votou no confessionário. Confira quem votou em quem!

Pedro Scooby vota em Eliezer

Jessilane vota em Eliezer

Paulo André vota em Eliezer

Eliezer vota em Paulo André

Laís vota em Pedro Scooby

Linn votou em Paulo André

Depois, os votos aconteceram abertamente, na sala. Confira!

Lucas vota em Eliezer

Douglas Silva vota em Eliezer

Gustavo vota em Eliezer

Natália vota em Paulo André

Com a votação encerrada, Eliezer foi parar na berlinda, mas poderia escapar na prova bate-volta, que seria disputada ainda por Douglas Silva e Gustavo, que já estava no paredão do “BBB 22″, após ser indicado pelos participantes eliminados, na quinta-feira (17).

LEIA TAMBÉM: Karol Conká lança ‘Paredawn’, música inspirada em meme do ‘BBB 21′

Em uma prova de sorte, os brothers precisavam girar uma roleta e clicar no telão do número correspondente. A disputa teve três etapas e foi disputada no gramado.

Na primeira, eles tinham que encontrar o celular com o app e ao encontrar dois celulares a fase estava feita. Depois, eles precisam girar a roleta e, na segunda fase, eles tinham que encontrar cesta com cards do produto. Nela, ao achar dois produtos iria para a terceira. Na última, eles tinham que encontrar a porta com o dummy. Gustavo venceu e escapou do paredão desta semana.

O ANJO

Lucas Bissoli (Foto: Fábio Rocha/Globo)

A prova desta semana foi uma mistura de sorte e agilidade e Lucas foi o melhor na competição, provando que está em uma maré de sorte - e dedicação às provas - o brother venceu mais uma dinâmica, após horas de teste.

Disputando contra Pedro Scooby, na prova ele precisou encontrar cinco cards em um ambiente que reproduzia um banheiro em proporções gigantes. Após achar os cartões, eles deveriam colocá-los em um espaço pré-determinado e apertar um botão. Paulo André, por exemplo, chegou a ser eliminado simplesmente por ter deixado um dos card cair.

O ÚLTIMO ELIMINADO

Vyni foi eliminado do “BBB 22″ com 55,97% dos votos do público. Competindo contra Gustavo e Pedro Scooby, o cearense entrou no reality show sendo comparado com Gil do Vigor, que também não ganhou o prêmio final, mas fez história ao conquistar fãs e brigar com participantes.

Já a fama de Vinicius começou após ele ser divulgado no big day, quando saiu de 42 mil para 1,5 milhão de seguidores no Instagram e conseguiu bater o recorde de Juliette Freire, campeã do “BBB 21″.

Vyni é influenciador digital no Ceará (Reprodução/Globo)

Em sua chamada, antes da estreia do reality show da Globo, Vyni, de 23 anos, disse que estava cheio de estratégia e argumentos. “Para discutir comigo é bom vir com água e um banquinho, porque não arrego”, avisou o influenciador digital .

Ele ainda avisou que mentiras e fofocas ao seu respeito poderiam tirá-lo do sério: “Não sou fofoqueiro, sou consumidor de fofoca”.

Mas, aos poucos, o jogo foi mudando e o brother parece ter mudado esse estilo de jogo e acabou se escondendo atrás dos participantes do quarto Lollipop, como Eliezer, seu principal aliado e amigo no jogo e essa postura desanimou os fãs do bacharel de direito.

LEIA TAMBÉM: Esses atores da primeira versão de ‘Pantanal’ estão no remake da Globo