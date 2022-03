Jojo Todynho é confirmada na ‘Dança dos Famosos’ e fãs reagem

Jojo Todynho foi a primeira celebridade confirmada na nova “Dança dos Famosos”, que estreia no “Domingão com Huck”, no domingo (27).

Com uma alta popularidade nas redes sociais, a funkeira chamou a atenção de Boninho e toda a equipe do programa de Luciano Huck, na Globo, já que a ideia é fazer algo totalmente diferente daquilo que era comandado por Faustão.

A funkeira teria sido escalada por causa de sua popularidade e, é claro, pelos momentos cômicos que pode levar durante a temporada, que fará parte do “Domingão com Huck”. Cantora e dona do hit “Que Tiro Foi Esse”, Jojo já foi campeã do reality show “A Fazenda 12″, na Record TV e comandou um programa no Multishow, o talk show “Nove e Meia”.

Ao ser confirmada, no Instagram da emissora carioca, os fãs de Jojo Todynho reagiram nos comentários do post. Uma seguidora afirmou: “perfeita” e outros escreveram “amo”. Outra fã elogiou: “Gente, eu amei.. Estou ansiosa!!”.

Mas, não foram só elogios que a famosa recebeu. Alguns seguidores da Globo criticaram a confirmação da funkeira na nova “Dança dos Famosos”, de Luciano Huck. Um perfil comentou: “Coitado do professor” e outro disse: “Se não tiver ex-BBB e influencer, eu agradeço”.

Além dela, outros influenciadores e queridinhos da nova geração devem compor o elenco da “Dança dos Famosos”, como Gil do Vigor, ex-participante do “BBB” e atual economista do “Mais Você”.

Ele chamou a atenção da direção após mostrar todo seu gingado em vídeos para o Tik Tok e Instagram. Vale destacar que, nesta quinta-feira (17), ele dançou a coreografia de “Envolver”, de Anitta, ao lado de Ana Maria Braga e movimentou as redes sociais.

Ana Maria Braga dança "Envolver", de Anitta, com Gil do Vigor (Reprodução/Globo)

Já Gkay, que tentou arrumar um namorado pelo programa de Luciano Huck, foi escalada pelo próprio apresentador. A influenciadora digital é um dos nomes mais falados deste ano, depois que promoveu sua “farofa”, festa repleta de famosos, que deu o que falar. A paraibana conta com 19 milhões de seguidores no Instagram e é considerada um fenômeno da nova geração.

