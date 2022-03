Jade mostra aos seguidores itens que levou da casa do ‘BBB 22′

A influenciadora digital Jade Picon mostrou aos seus seguidores no último domingo (20) alguns itens que levou da casa do “BBB 22″.

Em vídeos publicados em seus stories do Instagram, ela explicou que guardou os objetos de sua liderança e que ainda ganhou da produção uma foto em que aparece ao lado de seu par romântico no reality show da Globo, o atleta Paulo André.

“Tem as malas, que como a gente vai e volta. Tem os dois álbuns das minhas duas lideranças, que já trazem um monte de lembranças. Nesta quinta-feira a produção também a produção me deu essa polaroide, minha e do PA, que a gente tirou na festa. É muito legal esse álbum dos momentos”, disse Jade.

Jade guarda foto com affair PA Instagram (Reprodução)

Eliminação de Jade

Jade foi eliminada com 84,93% dos votos no último dia 8. Foi um paredão marcado pela rivalidade da ex-sister com Arthur Aguiar, que recebeu apenas 1,77% dos votos. Jessilane também disputava a preferência do público e teve 13,3% dos votos.

Jade deixou o 'BBB 22' 84,93% dos votos TV Globo (Reprodução)

A influenciadora digital foi parar na berlinda após atender o big fone. Segundo o recado, ela poderia escolher mais um participante para a eliminação e a opção foi indicar Arthur, seu principal rival no game.

Já Jessi foi indicada pelo líder Pedro Scooby e o confessionário colocou Gustavo, que escapou da eliminação depois da prova bate-volta.

Fora da casa, Jade analisou sua trajetória dentro do reality show. “Em todo momento da minha trajetória eu fui 100% verdadeira com o que eu estava sentindo. Eu não usaria a palavra ‘errar’, eu sinto que eu fui verdadeira comigo. Foi muito louco toda a experiência do Big Fone. Eu ter acordado do nada, ter ido, sentado, esperado… então acho que era o momento de tudo acontecer”, afirmou ao apresentador Tadeu Schmidt.

Na ocasião, Jade fez questão de dizer que participar do “BBB 22″ foi a melhor experiência de sua vida.