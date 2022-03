Isis Valverde seria a nova namorada de Gabriel Medina?

Gabriel Medina parece já estar em outro momento da vida. Após a separação, o surfista estaria curtindo a vida de solteiro e, segundo o perfil “Gossip do Dia”, no Instagram, o famoso teria passado o fim de semana na casa da atriz Isis Valverde, no Rio de Janeiro.

Medina era casado com a modelo Yasmin Brunet, que parece ainda não ter superado o fim do relacionamento, mas ele já estaria indo para festas e conhecendo novas pessoas. De acordo com a página, a aproximação entre Isis e o surfista começou quando eles passaram a se seguir mutuamente nas redes sociais.

Vale destacar que Isis Valverde também está solteira. A famosa anunciou, recentemente, que o seu casamento de três anos com André Rezende, com quem tem um filho, acabou.

Além disso, na última semana, Gabriel Medina e Isis Valverde estiveram na festa da promoter Carol Sampaio, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.Mas, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, do “Em Off”, Medina passou a noite com a influenciadora digital Vanessa Lopes.

Yasmin segue solteira

Casados desde 2020, o surfista Gabriel Medina e a modelo Yasmin Brunet anunciaram o fim do casamento no início de 2022. Mas, parece que, por enquanto, a famosa não teria superado o término.

Gabriel Medina e Yasmin Brunet (Reprodução/Instagram)

Segundo alguns amigos do ex-casal, Yasmin Brunet não se conforma em ver que ele já está badalando e participando de alguns eventos, que vão além do trabalho. A famosa também estaria chocada que ele voltou a viver com velhos amigos, que já não faziam mais parte da vida do surfista.

Gabriel Medina também estaria sendo “blindado” de encontros com Yasmin, tudo para que não aconteça uma saia-justa com a modelo. Vale lembrar que os dois participaram, nesta semana, no lançamento da grife de Gkay, em São Paulo, onde Yasmin está morando desde que deixou a casa em Maresias, no litoral paulista, onde morava com Medina.

