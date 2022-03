‘Inventando Anna’: Como a real Anna conseguiu se safar da deportação

O voo de Anna Delvey estava programado para pousar em Frankfurt, na Alemanha, na manhã do dia 15 de março, porém isso não aconteceu. “Absolutamente ela não chegou hoje, e estamos esperando por ela há várias horas. Anna supostamente lutou tanto para não embarcar no voo, que no final ela não foi autorizada a embarcar”, escreveu a repórter Daniela Hoffmann ao DailyMail.com.

A história de Anna Delvey, ou Anna Sorokin, tem ganhado sucesso desde a estreia da série ‘Inventando Anna’ na Netflix. A série ficcional se baseia em acontecimentos reais que seguem a jovem russa que simplesmente aplicou golpes de mais de $ 275 mil dólares em celebridades, hotéis, bancos e personalidades de Nova York. Anna Sorokin usava o codinome de Anna Delvey. Ela foi presa depois de ter sido condenada por tentativa de furto, três acusações de furto e uma contravenção por roubo de serviços.

Depois de cumprir apenas três anos de sua sentença original (de 4 a 12 anos), Anna Sorokin foi libertada da prisão em 11 de fevereiro de 2021, por bom comportamento, e pasmem: voltou aos velhos hábitos. Tendo recebido cerca de $ 230 mil da Netflix, por direitos de imagem, ela estava hospedada no NoMad, um luxuoso hotel em Nova York. Ela continuou postando fotos em seu perfil no Instagram.

Um mês após sua libertação, em março de 2021, Anna foi levada para a custódia do Immigration and Customs Enforcement, pois seu visto americano expirou. Manny Arora, advogado de Anna, confirmou à Forbes que na segunda-feira, 14 de março, uma petição para suspender a deportação dela foi apresentada e Anna Sorokin continua detida no Orange County Correctional Facility em Goshen, Nova York, onde está há quase um ano.

Advogados e o próprio serviço de imigração confirmaram que Sorokin permanece em solo norte-americano. Ela inclusive disse ao New York Post que está sendo punida acima do normal por um crime pelo qual já pagou e por uma dívida que já quitou. Segundo ela, cerca de $ 200 mil dólares recebidos de créditos pela Netflix já foram usados para sanar todas as suas dívidas.