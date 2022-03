Giovanna Antonelli revela que suas filhas a assistem pela primeira vez em ‘Quanto Mais Vida, Melhor!

Em sua personagem Paula Terrari, a veterana Giovanna Antonelli tem se desenvolvido cada vez mais nas telinhas ao enfrentar o desafio proposto pela trama de ‘Quanto Mais Vida, Melhor’. A atriz, que hoje possui 45 anos de idade, vive na pele da empresária Paula Terrari, mas foi desafiada a vivenciar o personagem Neném, de Vladimir Brichta, devido à troca de corpos que a narrativa trouxe.

De acordo com o portal Quem, a Giovanna revelou que suas filhas, as gêmeas Antônia e Sofia de 11 anos, estão assistindo uma novela pela primeira vez. “Uma novela é uma obra longa, mais de 100 capítulos. Com a troca de corpos, há um ‘refresh’ para os atores e também para o público. Pela primeira vez na vida, minhas filhas estão vendo uma novela e adoram. Elas não perdem um capítulo”, disse a atriz.

Veja mais: Sara Vidal de ‘Quanto Mais Vida, Melhor! responde sobre comparações físicas em relação à atriz Alinne Moraes

As filhas de Giovanna são fruto de seu casamento com o diretor Leonardo Noguera. Piero, de 16 anos, também é filho da atriz, mas com o ator Murilo Benício.

O caminho da trama para o final

Giovanna também falou sobre o retorno que está recebendo, pela dinâmica da novela e o enredo que envolve sua personagem e o de Vladimir Brichta. “Não trocaria de corpo com ninguém. Fico com todos os meus atropelos, com todas as minhas ansiedades... Faço muita meditação e técnicas de respiração para ficar tudo certo.

Segundo a atriz, os personagens passaram a se desenvolver dentro da trama, conforme os eventos da novela. “Acho que cada um consegue enxergar não apenas os próprios erros, como as adversidades da vida e se ligar em seus caminhos. Essa segunda chance é sobre transformação e mudanças.”

A atriz também comentou especialmente sobre a necessidade de sua personagem melhorar o relacionamento com sua mãe, filha e empresa. “A grande transformação da Paula é a descoberta do afeto. Com a troca de corpos, o convívio com a família do Neném e a vivência ali, ela passa a ter outro olhar.”

A obra de Mauro Wilson, ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’, tem previsão para deixas as telinhas da Globo no mês de maio, dando espaço para a nova trama ‘Cara e Coragem’.