Fim do Lollipop? Participantes fazem paródia sobre a trajetória no ‘BBB 22’

A população do quarto Lollipop, do “BBB 22″, está ficando menor e, desta vez, dois participantes (Laís e Eliezer) estão no paredão do reality show da Globo. Mas, após tantas baixas, quem ficou resolveu se animar um pouco com uma paródia musical.

Com apenas três representantes oficiais, as derrotas semanais deram espaço ao bom humor durante um momento. Enquanto, os demais moradores da casa estavam no jardim, acompanhando Gustavo e Eliezer no castigo do monstro, a música começou a rolar.

Pedro Scooby na área externa da casa do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Pedro Scooby, que estava muito feliz, puxou uma paródia da música “Cinco Patinhos”, de Xuxa, brincando com as eliminações do grupo que ainda tem Eslovênia, Eliezer e Laís: “10 Lollipops foram passear, além do Projac para passear. Mas só 9 Lollipops voltaram de lá. O Tadeu falou ‘vem cá, vem cá’, mas 8 lollipops voltaram de lá”.

A paródia gerou risadas,mas Eslovênia e Laís buscam identificar as razões que fizeram os integrantes do quarto serem eliminados do “BBB 22″. Para Eslô, as saídas podem ser por causa de cada participante ou simplesmente por serem desse grupo: “É por causa do indivíduo ou é um grupo mesmo?”, questionou ela.

Já a médica afirmou que a união entre o grupo pode não ter agradado o público: “Acho que juntou pessoas que são muito amorosas e melosas. Todo mundo ficou muito amigo, se uniu muito e o povo não queria ver isso”.

Laís também falou de seus tropeços dentro do reality show: “Acho que, se eu fiz alguma coisa errada, fiz sozinha, não foi com vocês. Se eu sair antes, não pense que foi por causa de vocês. Estou pensando que vai sair um de cada vez aqui mesmo”.

Natália reflete

Após estourar dentro do “BBB 22″, Natália refletiu sobre os seus descontroles extremos e resolveu desabafar com Linn da Quebrada, que fez de alvo na penúltima festa.

Na área da piscina do "BBB 22", Natália fica pensattiva (Reprodução/Globo)

Na conversa, a mineira disse: “Não sentir tanto, sabe?”. Lina concluiu que isso não é tão confortável e argumentou: “Mas isso não tem como. A gente não querer sentir parece tão cruel com a gente mesma”.

Em seguida, Natália explicou: “Não é nem sobre não sentir, é não deixar me afetar”. A cantora aconselhou a amiga sobre como tirar uma média desses sentimentos: “Eu me permito sentir, mas procuro lidar com isso da melhor maneira. Saber que algumas vezes a gente vai extravasar, vai surtar…”.

Natália finalizou contando que se surpreendeu com seu comportamento no reality: “Eu sabia que eu ia sentir, só que não tão intenso. ‘Nada me afeta, nada me abala’. Eu sempre fui assim a vida inteira”.

