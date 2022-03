Essa personagem de ‘Pantanal’ está com sede de vingança

No remake da novela “Pantanal”, a personagem de Bella Campos estará sedenta por vingança. Na trama, a jovem Maria Rute vai atrás de Maria Marruá (Juliana Paes) e Gil (Enrique Diaz) para se vingar e matar o pai da protagonista Juma.

O motivo? Gil teria sido responsável pelo assassino de seu pai. Mas para esconder o motivo e conseguir ficar cada vez mais perto da família Marruá, ela vai adotar o silêncio, apesar de falar, e ficará muda na frente do inimigo. Ao longo da novela, ela ganhará um apelido.

Antes de "Pantanal", Bella Campos estava escalada para "Malhação - Transformação", que foi cancelada pela Globo (Reprodução/Globo)

Na versão original de 1990, exibida pela extinta TV Manchete, Maria Rute foi vivida pela atriz Andréa Richa. Nesta época, ela era chamada de muda e o mesmo deve acontecer na novela de Bruno Luperi, que é baseada na trama criada por Benedito Ruy Barbosa, avô do autor atual.

A ida de Bella Campos para o remake de “Pantanal” aconteceu após o cancelamento das gravações de “Malhação – Transformação”. Segundo a colunista Patrícia Kogut, do Jornal O Globo, a atriz iniciou a preparação para a novela das 21 horas, da Globo, assim que soube dos testes.

LEIA TAMBÉM: Giovanna Antonelli revela que suas filhas a assistem pela primeira vez em ‘Quanto Mais Vida, Melhor!

“Quando eu soube que ia ter o remake, comecei a assistir à novela para saber do que se tratava, para que, quando o teste chegasse, eu já estivesse inteirada. Vi muitas cenas antigas, desde o início. Depois dos testes, eu fiquei entre a Filó (personagem conquistada por Leticia Salles) e a Muda. Quando saiu o resultado, eu preferi não ver mais tanto as cenas da Andréa Richa (atriz que fez a personagem na primeira versão) para conseguir criar à minha maneira”, contou a atriz.

Elenco de peso

Renato Góes e Marcos Palmeira interpretam José Leôncio em "Panatal" (Globo/João Miguel Júnior)

Vale lembrar que além dos novos atores, “Pantanal” contará com atores que fizeram parte da versão original, exibida na TV Manchete, em 1990. Entre os veteranos da história está Marcos Palmeira, que viverá o protagonista José Leôncio na última fase. Antes dele, Drico Alves e Renato Góes interpretam o personagem.

Em 1990, Palmeira esteve em “Pantanal” como Tadeu, o filho de José Leôncio com Filó (Jussara Freire). Agora, este personagem será interpretado por José Loreto.

Já Enrique Diaz fará uma participação especial na novela da Globo. Na trama, ele será Gilberto, que foi vivido por José Dumont, marido de Maria Marruá, que será interpretada por Juliana Paes, no remake. A participação acabará com o assassinado do personagem por grileiros, no fim da primeira fase.

LEIA TAMBÉM: Fim do Lollipop? Participantes fazem paródia sobre a trajetória no ‘BBB 22′