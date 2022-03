‘Envolver’, de Anitta, está no top 6 das músicas mais ouvidas no Spotify

A música “Envolver”, de Anitta, não cansa de surpreender. O hit, que já colocou até Ana Maria Braga para dançar, é a sexta canção mais tocada no Spotify, desde o último domingo (20). Ao todo, o serviço de streaming soma 2,6 milhões de reproduções diárias em todo o mundo.

O hit brasileiro teve um aumento meteórico de ouvintes, de sexta-feira (18) até domingo (20) ele deixou o 17º lugar e foi para o 6º lugar, bancando as músicas de Lil Nas X, Adele e Doja Cat, que também são muito ouvidas.

Em um primeiro momento, “Envolver”, de Anitta, chamou a atenção dos usuários das redes sociais, que usaram a música para fazer os famosos desafios de dança do Tik Tok e Instagram. Depois, o clipe cativou o público com uma coreografia viral, que ganhou o mundo todo, ficando entre as 10 mais escolhidas pelos usuários nos Estados Unidos. Atualmente, o clipe tem mais de 63 milhões de visualizações no YouTube.

LEIA TAMBÉM: Viviane Araújo afirma que ser mãe sempre foi um sonho

Sabendo da novidade, Anitta postou um vídeo em agradecimento aos fãs pelo reconhecimento de seu trabalho. No vídeo, postado no Instagram, são reproduzidos várias pessoas dançando a coreografia, realizada em posição de flexão, com os glúteos para cima.

“Estou super cansada, mas com certeza vendo tudo e muito feliz. Hoje é meu dia de dormir, mas amanhã volto pra mandar mais carinho de volta pra todos”, escreveu Anitta, no Instagram sobre o sucesso de “Envolver”.

Vale destacar que a Warner Records, gravadora responsável pelos trabalhos musicais de Anitta, não apostava na canção e apresentou resistência em lançar nas plataformas digitais: “Disseram que a música não iria a lugar nenhum e que eu não teria forças para lançar isso sozinha”, contou a famosa.

Antes dela, o recorde anterior de Anitta era com “Vai malandra”, que chegou ao 18º lugar mundial.

LEIA TAMBÉM: Isis Valverde seria a nova namorada de Gabriel Medina?