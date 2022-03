‘Dessa vez, alguém vai voltar’, brinca Tadeu sobre Lollipop no paredão do ‘BBB’

Tadeu brinca com volta dos integrantes do Lollipop do paredão TV Globo (Reprodução)

Laís, Eliezer e Douglas Silva estão no paredão do “BBB 22″ dessa semana. Ao analisar a formação da berlinda, o apresentador Tadeu Schmidt comentou sobre o “lado positivo” para os integrantes do quarto Lollipop: “Pelo menos dessa vez alguém vai voltar do paredão”, disse.

A zueira do comandante do reality show da Globo arrancou muitas risadas dos brothers. Laís chegou a questionar: “Não vão ser dois eliminados não, Tadeu?”, também em tom de brincadeira.

Assista ao momento:

A formação do paredão

Na noite do último domingo (20), o líder Arthur Aguiar mandou Laís para a berlinda e falou que a sister acaba perseguindo ele no jogo da discórdia. “Fazer o óbvio é muito importante. Tem algumas semanas que ela sempre me escolhe na segunda-feira, no jogo da discórdia, para falar sobre mim. Ela fala ou cria histórias sobre mim... Outra percepção que eu tenho é que ela vira uma outra pessoa na hora do ao vivo. O auge para mim foi quando ela direciona a fala para o público... Acho que é uma coisa muito delicada de ser falado”, afirmou.

Já a emparedada puxou DG e depois a casa votou no confessionário.

Confira quem votou em quem:

Pedro Scooby vota em Eliezer

Jessilane vota em Eliezer

Paulo André vota em Eliezer

Eliezer vota em Paulo André

Laís vota em Pedro Scooby

Linn votou em Paulo André

Depois, os votos aconteceram abertamente, na sala. Veja:

Lucas vota em Eliezer

Douglas Silva vota em Eliezer

Gustavo vota em Eliezer

Natália vota em Paulo André

Com a votação encerrada, Eliezer foi parar na berlinda, mas poderia escapar na prova bate-volta, que seria disputada ainda por Douglas Silva e Gustavo, que já estava no paredão do “BBB 22″, após ser indicado pelos participantes eliminados, na quinta-feira (17).

Em uma prova de sorte, os brothers precisavam girar uma roleta e clicar no telão do número correspondente. A disputa teve três etapas e foi disputada no gramado.

Na primeira, eles tinham que encontrar o celular com o app e ao encontrar dois celulares a fase estava feita. Depois, eles precisam girar a roleta e, na segunda fase, eles tinham que encontrar cesta com cards do produto. Nela, ao achar dois produtos iria para a terceira. Na última, eles tinham que encontrar a porta com o dummy. Gustavo venceu e escapou do paredão desta semana.

Vale lembrar que Lucas, o anjo da semana, imunizou Eslovênia, sua amada na casa.