‘Bridgerton’: Atrizes mostram os cenários da 2ª temporada

Nossa ansiedade provavelmente já está como a sua: nas alturas! Os novos episódios de ‘Bridgerton’ estarão disponíveis no catálogo da Netflix nesta sexta-feira, 25 de março. E, para aumentar as expectativas dos fãs, as atrizes Nicola Coughlan (Penelope Fetherington) e Claudia Jessie (Eloise Bridgerton) mostraram os bastidores de alguns dos cenários deslumbrantes e imperiais em um novo vídeo de divulgação. Veja.

A segunda temporada, de acordo com a sinopse oficial divulgada pela Netflix, dará ênfase a Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) e à sua busca pela esposa ideal. A missão parece ser um total fracasso até que Kate Sharma (Simone Ashley) e sua irmã mais nova Edwina Sharma (Charithra Chandran) chegam da Índia. Finalmente, o visconde de Bridgerton encontra uma candidata à altura, Edwina, mas ele não contava que a irmã mais velha dela desconfia das verdadeiras intenções do futuro cunhado.

As atrizes mostram o Will’s Club, com ambiente inspirado em uma boate de Las Vegas, o Gunter’s Tea Shop, com seus elementos fictícios como as tortas fake, trazendo o cenário de duas ou três ruas reais em Bath. Em sequência, elas mostram o The Modiste, que é uma loja recriada repleta de estampas para os vestidos mais luxuosos da sociedade e, finalmente, Coughlan e Jessie, mostram a sala de estar de Lady Danbury!

A nova temporada terá oito episódios e tudo indica que é uma adaptação do segundo livro da série de Julia Quinn, chamado ‘O visconde que me amava’.

Nicola Coughlan fala que o sucesso da série é a busca atual da sociedade por amor e sentimentos verdadeiros, além de que muitos sentem-se seguros tendo uma família. A atriz ainda adiantou que sua personagem, Penelope Fetherington, terá cenas mais quentes com Colin Bridgerton, interpretado por Luke Newton. Ela comentou que os atores brincavam sobre como poderiam ser as cenas e que agora elas se tornarão reais.