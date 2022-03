Azar de Eliezer na prova bate-volta no ‘BBB 22′ vira meme nas redes sociais

Internet se diverte com memes sobre azar de Eliezer em prova do 'BBB 22' Redes sociais (Reprodução)

A sorte definitivamente não estava com Eliezer na prova bate-volta do “BBB 22″ dessa semana. No jogo, que ajudou a definir o paredão de terça-feira (22), o designer não saía da primeira fase, não conseguindo um palpite sequer ao girar a roleta. A maré de azar, claro, virou meme na redes sociais.

Confira algumas das brincadeiras que rolaram no Twitter:

Eliezer quando tirar o próximo zero no bate-volta.pic.twitter.com/ziV2hXJaWD — FutebolNews (@realfutebolnews) March 21, 2022

toda a sorte que o eliezer tinha foi gastada na primeira prova bate volta dele KKKKKKKKKKKK #BBB22 pic.twitter.com/ccBLGEQFH6 — grey suit. (@byunsafe) March 21, 2022

A prova

A dinâmica era a seguinte: os brothers precisavam girar a roleta e clicar no telão do número correspondente. A disputa teve três etapas e foi disputada no gramado.

Na primeira, eles tinham que encontrar o celular com o app e ao encontrar dois celulares a fase estava feita. Depois, eles precisam girar a roleta e, na segunda fase, eles tinham que encontrar cesta com cards do produto. Nela, ao achar dois produtos iria para a terceira. Na última, eles tinham que encontrar a porta com o dummy.

Nem Tadeu aguentou

A má sorte de Eliezer divertiu até o apresentador Tadeu Schmidt, que não conseguiu se contar e riu, ao vivo, da performance do brother na prova.

“Ah, mas não é possível. [...] Eli, se for ao cassino, não me chame”, disse Tadeu.

Após mais algumas rodadas, o comandante do reality show não aguentou e caiu na gargalhada para valer. “Desculpa a risada, Eli. Mas chega a ser engraçado”, disse.

Assista:

única parte boa dessa prova bate-volta tá sendo o tadeu zoando o eli #bbb22 pic.twitter.com/JPyvt9KETa — @paiva #bbb22 (@paiva) March 21, 2022

O brother seguiu em desvantagem e continuou sendo alvo das piadas. “Eli, você rodou a roleta dez vezes e tirou oito zeros. Eu tô impressionado”, disse Tadeu.

O apresentador, no entanto, vibrou quando Eliezer conseguiu ir para a segunda fase da disputa finalmente. “Saiu do zero, Eli! Que beleza!”, comemorou.

Mas quem levou a melhor, no fim das contas, foi Gustavo, que escapou do paredão da semana. Ele havia sido indicado pelos ex-moradores da casa em dinâmica na semana passada.

