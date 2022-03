Além de Bruna Marquezine, Marina Ruy Barbosa revela ter recebido convites internacionais

Ao responder a caixinha de perguntas de seguidores nas redes sociais, a atriz global Marina Ruy Barbosa já revelou ter recebido diversas oportunidades internacionais. A artista relatou que foram várias as oportunidades que chegaram até ela, porém já negou diversas. “Mas eu acredito que quando algo é para ser seu ele vai ser, sabe? Então sinto as coisas que são exatamente como são.”

Marina Ruy Barbosa comentou sobre a produção na qual está envolvida, ‘Rio Connection’, em parceria da Globo com a Sony e Floresta. A atriz revelou que a série já gravada será lançada no segundo semestre, sendo 90% do elenco formado por gringos. Ela adiantou que a série com a Sony será completamente em inglês.

A artista está no papel principal da trama, sendo uma produção original do Globoplay. O enredo se passa nos anos de 1970, no qual agentes americanos e italianos estão cada vez mais pertos de capturar três principais nomes de crime organizado. A nossa eterna Nazaré Tedesco, a atriz Renata Sorrah, também está escalada no elenco, além de alguns outros artistas brasileiros.

A crescente de brasileiras nas produções internacionais atualmente

Nesses últimos tempos, mais artistas brasileiras vêm ganhando notoriedade no mercado internacional. No meio cinematográfico, já tivemos a atriz Alice Braga nas telinhas de ‘Esquadrão Suicida 2′, uma grande franquia de super-heróis da DC Comics.

Ainda este ano, teremos a Maria Fernanda Cândido no universo dos bruxos, a segunda sequência de ‘Animais Fantásticos’ com o lançamento previsto para 14 de abril, pelo Estúdio Warner Bros.

Além dessas produções, recentemente Bruna Marquezine recebeu o papel de uma das protagonistas para produção de super-herói da DC Comics. Nas últimas semanas, sua conquista parou nos assuntos mais comentados da internet. A atriz recebeu o papel da personagem Penny em ‘Besouro Azul’ (Blue Beetle) e atuará ao lado de Xolo Maridueña, o ator conhecido por Cobra Kai.

A previsão para a estreia de ‘Besouro Azul’ está para o mês de agosto de 2023. O número de brasileiros não para de crescer nas produções estrangeiras.