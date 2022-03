Órfão de ‘The Last Kingdom’? 5 séries medievais para maratonar

Depois de muito aguardar, você devorou a última temporada de “The Last Kingdom” e agora está naquele velho dilema, órfão da série que te marcou por um bom tempo, certo?

Se o que te atraiu na história de Uhtred foi a ambientação medieval e tudo o que vem junto - guerras, lutas de espada, tramas políticas - dá para matar a saudade com diversas outras produções do mesmo gênero.

O Metro World News separou cinco séries medievais para você maratonar, das mais famosas às mais conceituadas.

Game of Thrones

Onde assistir: HBO Max

Famosos que estão no elenco: Emilia Clarke (”Como Eu Era Antes de Você”), Peter Dinklage (”X-Men: Dias de um Futuro Esquecido”) e Kit Harington (”Os Eternos”)

Sobre o que é: Caso você não tenha assistido (ainda), “Game of Thrones” é o maior sucesso medieval da atualidade por bons motivos. Além de trazer uma trama medieval e com forte teor político, mistura realidade e fantasia, bem ambientados na imaginação desse período histórico. É inspirada na série de livros “As Crônicas de Gelo e Fogo”, de George R. R. Martin.

Vikings

Onde assistir: Netflix

Famosos que estão no elenco: Katheryn Winnick (”Par Perfeito”), Gustaf Skarsgård (”Westworld”) e Alexander Ludwig (”Jogos Vorazes”)

Sobre o que é: Única série com roteiro original desta lista, “Vikings” foi criada por Michael Hirst para o canal History. A produção busca fazer um retrato próximo à realidade, acompanhando a saga de navegadores nórdicos que exploram - e conquistam - novos territórios nos tempos medievais.

The Witcher

Onde assistir: Netflix

Famosos que estão no elenco: Henry Cavill (”Liga da Justiça”), Freya Allan e Anya Chalotra (”Wanderlust”)

Sobre o que é: Inspirada em uma série de livros chamada “The Witcher: A Saga do Bruxo Geralt de Rívia”, de Andrzej Sapkowski, a produção acompanha o mutante Geralt de Rívia, um caçador de monstros que luta para encontrar seu lugar em um mundo onde as pessoas, muitas vezes, são mais perversas do que as criaturas selvagens.

Outlander

Onde assistir: Netflix

Famosos que estão no elenco: Caitriona Balfe (”Belfast”), Sam Heughan (”Jovem Alexandre, o Grande”) e Sophie Skelton (”211: O Grande Assalto”)

Sobre o que é: Baseada em uma série de livros com nove volumes escrita por Diana Gabaldon, o plot se inicia em 1945, em uma lua de mel na Escócia, quando a enfermeira em combate Claire Randall é misteriosamente transportada através do tempo para o ano de 1743. Mistura Idade Média com romance.

Os Pilares da Terra

Famosos que estão no elenco: Ian McShane (”Deuses Americanos”), Matthew Macfadyen (”Succession”) e Eddie Redmayne (”Animais Fantásticos e Onde Habitam”)

Sobre o que é: A mais curta dessa lista: “Os Pilares da Terra” é baseada em um livro homônimo do escrito Ken Follet e se passa na Inglaterra do século 12 quando, em um cenário de guerra, conflitos religiosos e lutas pelo poder marcaram a crise de sucessão ao trono inglês.

Leia também: Entenda o que ficou de fora da última temporada de ‘The Last Kingdom’