Karol Conká lança ‘Paredawn’, música inspirada em meme do ‘BBB 21’

Karol Conká será sempre lembrada por suas músicas e por sua passagem pelo “BBB 21″ e inspirada no reality show, a famosa resolveu lançar “Paredawn”, canção inspirada no meme “me bota no paredão”, que fez sucesso durante a edição do ano passado.

A música será disponibilizada nas principais plataformas de música, mas ainda não há data e horário. Nas redes sociais, a cantora disse que a produção foi feita junto com Rafael Dias (RDD) e não estava prevista para ser lançada.

Karol Conká (Reprodução)

“E foi num clima despretensioso que acabamos criando uma música sem ideia de lançá-la, pois me serviu de exercício terapêutico já que faço uma autoanálise do que vivi de maneira bem humorada. Afinal, um dos melhores jeito de lidar com as adversidades da vida é rindo de si mesmo”.

A rapper contou ainda que “Paredawn” não estava nos planos de lançamento, mas acabou achando a ideia legal: “Decidi disponibilizar ela pois acho justo e leal dividir com vocês que estão acompanhando a minha história depois do tombo”, escreveu a famosa nas redes sociais.

Ex-'BBB 21' Karol Conká lança novo álbum (Reprodução)

Novo projeto

Karol Conká lançou “Urucum”, seu novo trabalho musical, que ataca algumas feridas da ex-participante do reality show da Globo. Ao todo, são 11 faixas inéditas escritas pela cantora após passagem turbulenta pelo “Big Brother Brasil 21″, onde ela foi taxada como vilã e saiu como “cancelada”.

“Tinha recém-saído do reality show, estava com várias questões para serem resolvidas, e esse álbum veio para completar esse processo terapêutico de me redescobrir, me curar das minhas feridas e parar de ferir”, contou a famosa à Rádio Bandeirantes.

No "BBB 21", Karol Conká entrou com status de estrela da temporada (Reprodução/Globo)

Para quem não lembra, Karol Conká saiu do “BBB 21″ com 99,17% e possui o maior índice de rejeição do programa. Sua eliminação foi marcante para todos, desde a produção até mesmo a artista, que ficou reclusa por um tempo e precisou de seguranças para deixar o Rio de Janeiro.

Segundo a cantora, a escolha do nome do projeto se deu pelas propriedades medicinais do Urucum. “Tem a ver com o que o álbum é para mim: algo que me fez bem aos olhos e coração; me trouxe renascimento e reaproximação à minha essência”, relatou Karol.

Ela assumiu que uma das músicas do álbum foi feita para ela mesma. “Fiz uma canção para a minha animosidade. É um ritmo que eu mesma gostaria de ouvir quando estivesse ansiosa, com crise de ansiedade, nervosa ou estressada. Mas, não vou revelar o nome (da canção) ainda”, disse ela.

