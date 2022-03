Esses atores da primeira versão de ‘Pantanal’ estão no remake da Globo

“Pantanal” está chegando com um grande elenco e uma história de sucesso, que foi exibida originalmente, na TV Manchete, em 1990. Mas, parte destes atores já estiveram na história criada por Benedito Ruy Barbosa e irão voltar em breve na tela da Globo. Confira abaixo alguns deles!

Marcos Palmeira

Renato Góes e Marcos Palmeira interpretam José Leôncio em "Pantanal" (Globo/João Miguel Júnior)

No remake da Globo, Marcos Palmeira será o protagonista José Leôncio na última fase da trama. Antes dele, Drico Alves e Renato Góes interpretam o personagem.

Em 1990, Palmeira esteve em “Pantanal” como Tadeu, o filho de José Leôncio com Filó (Jussara Freire). Agora, este personagem será interpretado por José Loreto.

Enrique Diaz

Enrique Diaz volta no remake da novela "Pantanal" (Reprodução/Globo)

Enrique Diaz fará uma participação especial na novela, que estreia no dia 28 de março, na Globo. Na trama, ele viverá Gilberto, que foi vivido por José Dumont, marido de Maria Marruá, que será interpretada por Juliana Paes, no remake. A participação acabará com o assassinado do personagem por grileiros, no fim da primeira fase.

Na TV Manchete, o ator foi Francisco, filho de Gil, que morreu após um confronto, que agora será papel de Tulio Starling.

Paulo Gorgulho

Paulo Gorgulho volta no remake da novela "Pantanal" (Reprodução/Globo)

LEIA TAMBÉM: Jornal britânico oferece dinheiro para amigo de Meghan dizer que já teria feito sexo com ela

Na versão original, de Benedito Ruy Barbosa, o ator viveu dois papéis, primeiro José Leôncio na juventude e depois o filho dele, José Lucas. Agora, na Globo, ele será o peão Ceci, o melhor amigo de Joventino, pai de José Leôncio.

Almir Sater

Almir Sater volta no remake da novela "Pantanal" (Reprodução/Globo)

Além de emprestar sua fazenda para as gravações da novela “Pantanal”, o cantor vai participar da trilha sonora e, também, de cenas, como o chaleneiro Eugênio.

Em 1990, o famoso também interpretou, mas, na época, ele foi Trindade, parceiro de Tibério, papel de Sérgio Reis. Agora, o papel será de Gabriel Sater, filho de Almir.

LEIA TAMBÉM: Memes de Naiara Azevedo provam que ela saiu muito cedo do ‘BBB 22′