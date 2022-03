Mudança de Ana Maria Braga para as tardes da Globo pode não acontecer tão cedo

A notícia de que Ana Maria Braga estaria ocupando o horário da reprise da novela “O Cravo e a Rosa”, na Globo, pegou muitos fãs do “Mais Você” de surpresa. Mas, há quem diga que isso não acontecerá tão cedo.

Há quem diga que essa ideia de tirar a apresentadora das manhãs da emissora não é dada como certa, já que há muitos fatores para manter a dobradinha entre ela e Fátima Bernardes, que comanda o “Encontro”. O principal deles é que o “Mais Você”, atualmente, é líder isolado, registrando médias de 7 pontos de audiência na Grande São Paulo.

No entanto, este bom momento do programa faz a Globo pensar que o “Mais Você” poderia ser uma maneira de combater a melhora dos programas concorrentes, como os apresentados por Catia Fonseca, na Band, e Sonia Abrão, na RedeTV!.

Ana Maria Braga apresenta o "Mais Você", na Globo (Reprodução/Globo)

Caso a mudança de horário aconteça, Ana Maria Braga entraria no ar após a exibição do “Jornal Hoje” e entregaria os pontos de audiência para o “Vale a Pena Ver de Novo”.

Vale lembrar que o “Note e Anote”, extinto programa de Ana Maria Braga na Record TV, era exibido das 10 horas às 13 horas, e, em 1996, mas também mudou para o horário vespertino, sendo transmitido das 13 horas às 18 horas, quando virou um dos maiores sucessos da emissora paulista.

Ana Maria Braga no "Note e Anote", da Record TV, nos anos 1990 (Reprodução/Record TV)

De olho neste antigo sucesso, a Globo ainda estuda se a mudança é viável, já que depende de algumas consultas e confirmações de quadros e equipe.

Segundo a coluna de Flávio Ricco, do R7, o canal carioca vê com bons olhos Ana no horário do extinto “Vídeo Show” e da atual reprise da novela “O Cravo e a Rosa”. Porém, nada ainda é oficial,mas algumas pesquisas de mercado serão feitas. Além disso, Ana Maria Braga e a direção da Globo precisam concordar para que tudo aconteça da melhor forma e o horário da manhã também não vire um problema.

