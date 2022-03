Lucas vence prova do Anjo no BBB e surpreende com castigo do Monstro

Uma mistura de sorte e agilidade: foi esse o desafio que o Anjo desta semana precisou enfrentar para conquistar o título.

Provando que está em uma maré de sorte - e dedicação às provas - Lucas Bissoli venceu mais uma dinâmica, após horas de teste.

A final foi disputada entre o brother e Pedro Scooby.

Na prova, os confinados precisavam encontrar cinco cards em um ambiente que reproduzia um banheiro em proporções gigantes. Após achar os cartões, eles deveriam colocá-los em um espaço pré-determinado e apertar um botão.

Paulo André, por exemplo, chegou a ser eliminado simplesmente por ter deixado um dos cards caírem.

Monstro da semana

Para cumprir o castigo dessa semana, Lucas escolheu Gustavo e Eliezer. A decisão foi uma surpresa, considerando que o brother tem desenvolvido uma relação paralela ao grupo de Arthur Aguiar.

O castigo se chama Bebê Chorão e funciona com um castigado carregando uma chupeta enquanto o outro carrega uma mamadeira. Ao ouvir bebês chorando na casa mais vigiada do Brasil, os castigados deverão ir para o berçário e cuidar deles com todo carinho até que os bebês se acalmem.

Festa do patrocinador

A madrugada deste sábado (19) foi de festa do patrocinador no “Big Brother Brasil”. Contudo, parece que Arthur Aguiar não aprovou a comida oferecida.

Após devorar vários hambúrgueres, o brother criticou os lanches que estavam no cardápio.

“Você tem noção da quantidade de sódio nas batatas, nos sanduíches que a gente comeu?”, indignou-se Arthur, em conversa com Paulo André no quarto do líder.

O atleta concordou com o ator. “Por isso que nego vai no Mc e pede um, no máximo dois lanches”, disse Paulo André.

A última festa do BBB foi patrocinada pela rede de fast food McDonald’s. Os brothers puderam se esbaldar nos famosos lanches e sobremesas do restaurante.

