Entenda o que ficou de fora da última temporada de ‘The Last Kingdom’

Cena de 'The Last Kingdom' (Foto: Divulgação)

“The Last Kingdom” não terá uma sexta temporada, mas nada impede que os fãs especulem o que poderia ser feito após o final da série.

Embora tenha sido finalizada na série, a narrativa terá um final com um filme, segundo promessa da Netflix. E como ainda restam três livros, há muito material para fazer suposições do que pode acontecer.

Por que suposições? Bem, “The Last Kingdom” é baseada, mas não segue à risca os acontecimentos de “As Crônicas Saxônicas”. Isso faz com que alguns destinos seja diferentes entre série de TV e série de livros.

O que pode acontecer no filme?

Uma possibilidade é Eadith se tornar senhora de Bebbanburg. Isso porque, nos livros, existe um momento em que Uhtred e Eadith se casam, ao passo em que o guerreiro consegue retomar sua fortaleza natal. Mas isso pode não durar muito tempo: no final do livro 12 ela morre e Uhtred se casa com Benedetta, posteriormente.

O rei Edward morre. No livro 12, ele divide sua herança entre Aelfweard e Aethelstan, gerando uma verdadeira guerra civil. O primeiro chega a governar Wessex por um mês após a morte de Edward, antes de ele também morrer, assassinado pelo próprio meio-irmão.

Athelstan quebra sua promessa com Uhtred. Quando o rei Edward morre, o guerreiro protagonista concorda em matar Aethelhelm e Aelfweard e, em troca, Athelstan não invade a Nortúmbria. Contudo, no último livro ele quebra essa promessa e gera a batalha decisiva de Brunanburh, a batalha final dos livros.

Quinta temporada

O novo ano de “The Last Kingdom” deve explorar ainda mais a tensão existente no reino por conta das invasões nórdicas. Ela deve apresentar o saxão Uhtred (Alexander Dreymon) na jornada certeira para a conquista e a possibilidade de criar uma nação.

A produção para a TV é baseada nos livros de Bernard Cornwell, da série “As Crônicas Saxônicas”. Após o encerramento da série, os fãs deverão encontrar o final de algumas pontas soltas em um filme, que deve condensar o conteúdo dos livros finais no longa. O longa deve se chamar “Seven Kings Must Die”.

