Arthur Aguiar critica comida do patrocinador do BBB, mesmo comendo hambúrgueres

Arthur Aguiar, durante festa do patrocinador, no BBB 22 (Foto: Reprodução/Globoplay)

A madrugada deste sábado (19) foi de festa do patrocinador no “Big Brother Brasil”. Contudo, parece que Arthur Aguiar não aprovou a comida oferecida.

Após devorar vários hambúrgueres, o brother criticou os lanches que estavam no cardápio.

“Você tem noção da quantidade de sódio nas batatas, nos sanduíches que a gente comeu?”, indignou-se Arthur, em conversa com Paulo André no quarto do líder.

O atleta concordou com o ator. “Por isso que nego vai no Mc e pede um, no máximo dois lanches”, disse Paulo André.

A última festa do BBB foi patrocinada pela rede de fast food McDonald’s. Os brothers puderam se esbaldar nos famosos lanches e sobremesas do restaurante.

Também rolaram muitas brincadeiras: a Festa Méqui Parque contou com tirolesa, piscina de nuggets e tobogã.

Liderança

Arthur venceu a nona prova do líder do “BBB 22″. Em uma noite cheia de mistérios, a dupla Arthur e Lucas ganhou após a prova de agilidade, que precisou de muita sincronia dos participantes, que disputaram em equipes. Já Lucas ficou com o prêmio de R$ 10 mil.

Na primeira rodada, Lucas e Arthur Aguiar marcaram 36 pontos, contra 26 feitos por Laís e Douglas Silva e 20 pontos de Gustavo e Natália, e foram os primeiros a chegar na etapa final.

Depois, Eliezer e Pedro Scooby, que somaram 28 pontos, na segunda rodada também disputaram o quarto do líder e o poder de mandar um participante direto ao paredão. Contra eles, Jessi e Paulo André ficaram com 24 pontos e Eslovênia e Linn da Quebrada com 14 pontos.

