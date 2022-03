Anitta se torna primeira brasileira a atingir Top 10 do Spotify Global

A cantora Anitta atingiu um novo feito neste sábado (19): tornou-se a primeira brasileira a atingir o Top 10 mundial de músicas mais ouvidas no Spotify.

Essa é a primeira vez que ela atinge o alto do ranking com uma música solo, graças à explosão de “Envolver”, música lançada no início de novembro do ano passado.

Atualmente, a canção acumula mais de 2,5 milhões de streams na plataforma e está em nono lugar.

Crescendo em todos os charts dos países da América Latina, a música também está conquistando o público brasileiro - por aqui, entrou para o Top 50 na posição 24ª - bem como o público estadunidense.

Na semana passada, o single tomou quarto lugar de música mais utilizada da plataforma TikTok nos Estados Unidos.

Como a ‘Envolver’ se tornou um hit

Apesar de ter sido lançada em novembro, somente agora a música conquistou o público. Ela foi lançada pouco após “Faking Love” e antes de “Boys Don’t Cry”, principal aposta da brasileira para seu próximo álbum, “Girl From Rio”.

Então como “Envolver” se tornou um hit?

Após vídeos da coreografia da cantora no evento “Bloco da Anitta”, no Rio, serem divulgados, a música estourou em diversos países latinos.

No TikTok, diversas pessoas do mundo todo foram desafiadas a realizarem um challenge, reproduzindo os passos da cantora.

O desafio ganhou o nome de ‘El paso de Anitta’ e milhares de fãs já reproduziram a dança nas redes sociais. A faixa no TikTok conta com quase 650 mil aplicações em vídeos.

Fãs comemoram

A conquista de Anitta foi celebrada por fãs e admiradores neste sábado. Na manhã deste sábado (19), o nome da cantora era o assunto mais comentado em todo o Brasil no Twitter.

“Anitta você venceu”, “Ela venceu”, “Que orgulho” e “Spotify Global” estiveram entre as tags que também foram levantadas no Twitter, relacionadas ao assunto.

“Não custa nada sonhar alto pra caramba”, Anitta, 2013.



ANITTA VOCÊ VENCEU

pic.twitter.com/ctdn2OtpqS — 𝐭𝐢𝐧𝐨 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐜𝐫𝐲 ✞ (@tinittoo) March 19, 2022

A primeira artista brasileira a chegar no top 10 do Spotify Global, que orgulhooooooo, @anitta!

Tááaaaaaa, querida?! — Juliette (@juliette) March 19, 2022

anitta mostrando pra gravadora que eles sabem? sabem! mas que o feeling e a inteligência dela VALE MUITO! — jude (@judepaulla1) March 19, 2022

é tão saboroso abrir o chart do spotify global e ver a anitta aqui. mesmo após 12 anos de carreira ela segue fazendo história pic.twitter.com/hPt0oe5vZ0 — robert (@blindingsboy) March 19, 2022

Ouvindo Envolver da Anitta pra ajudar ela a pegar top 1. Sou patriota sim — PPA (@Pedropaulo4g) March 19, 2022

Leia também: Pocah lança música inspirada no cancelamento do Carnaval; veja clipe