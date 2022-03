5 filmes sobre viagem no tempo para quem amou ‘O Projeto Adam’

Cena de 'Looper - Assassinos do Futuro' (Foto: Divulgação)

Recém-chegado ao catálogo da Netflix, o filme “O Projeto Adam” está entre os mais assistidos da plataforma nos últimos dias.

Uma viagem no tempo, para evitar a criação da viagem no tempo. Poderia ser o enredo de um novo filme da Marvel, mas é apenas a nova aposta do streaming para o universo da ficção científica.

O grande problema que precisa ser resolvido na história da vez é a própria técnica de viagem, pois ela estragou completamente o futuro.

Quem amou “O Projeto Adam” pode aproveitar uma série de filmes similares, já que esse subtipo de ficção científica é bem popular no cinema. O Metro World News separou cinco deles para você aproveitar.

Donnie Darko

Onde assistir: Globoplay e Amazon Prime Video

Famosos que estão no elenco: Jake Gyllenhaal (”O Segredo de Brokeback Mountain”) e Jena Malone (”Jogos Vorazes: Em Chamas”).

Sobre o que é: Um clássico do gênero - e do próprio cinema - a história contada aqui é a de um jovem que tem visões que o encorajam a realizar brincadeiras destrutivas e humilhantes com quem o cerca. Um dia uma de suas visões o atrai para fora de casa e lhe diz que o mundo acabará dentro de um mês. Ele não acredita na profecia, mas quando um avião cai no telhado de sua casa ele começa a cogitar se a previsão era real.

Questão de Tempo

Onde assistir: Star Plus

Famosos que estão no elenco: Domhnall Gleeson (”Harry Potter e as Relíquias da Morte”), Rachel McAdams (”Meninas Malvadas”) e Bill Nighy (”Piratas do Caribe: O Baú da Morte”).

Sobre o que é: Uma mistura de ficção científica e romance, o longa acompanha as idas e vindas de um casal. Isso porque, ao completar 21 anos, Tim descobre que pertence a uma linhagem de viajantes no tempo. Ele usa sua habilidade para conseguir uma namorada, mas logo percebe que viajar no tempo e alterar o que já aconteceu tem consequências.

Looper - Assassinos do Futuro

Onde assistir: HBO Max e Amazon Prime Video

Famosos que estão no elenco: Joseph Gordon-Levitt (”A Origem”), Bruce Willis (”Duro de Matar”) e Emily Blunt (”Um Lugar Silencioso”).

Sobre o que é: Kansas City, 2044. Viagens no tempo são uma realidade, mas estão apenas disponíveis no mercado negro. Seu principal cliente é a máfia, que costuma enviar ao passado pessoas que deseja que sejam eliminadas. Um dia, ao realizar mais um serviço corriqueiro, Joe descobre que seu alvo é a versão mais velha de si mesmo.

A Gente se Vê Ontem

Onde assistir: Netflix

Famosos que estão no elenco: Eden Duncan-Smith (”Annie”), Dante Crichlow (”Lei e Ordem: Crime Organizado”) e Astro (”Caçada Mortal”).

Sobre o que é: Mais recente dessa lista, o longa da Netflix acompanha dois melhores amigos adolescentes que constroem uma máquina do tempo para voltar ao passado e tentar evitar uma tragédia com o irmão de um deles.

Corra, Lola, Corra

Onde assistir: Apple TV Plus

Famosos que estão no elenco: Franka Potente (”A Supremacia Bourne”), Moritz Bleibtreu (”Partículas Elementares”) e Herbert Knaup (”O Pequeno Fantasma”).

Sobre o que é: Outro clássico do gênero, o filme conta a história de um coletor de uma quadrilha de contrabandistas que esquece uma sacola de dinheiro no metrô e precisa recuperar o dinheiro. Ele pede ajuda para sua namorada, que tenta salvá-lo da enrascada.