Zé Felipe rebate comentário de que seu sucesso vem da esposa, Virginia

O cantor Zé Felipe rebateu em seus stories no Instagram, na última quinta-feira (17), o comentário de que sua carreira decolou só depois do relacionamento com a influenciadora Virginia Fonseca.

Um dos filhos do sertanejo Leonardo e o dono dos hits “Malvada”, “Toma Toma Vapo Vapo” e “Revoada no Colchão”, ele elogiou a esposa e disse ser um homem de sorte.

“Sortudo é o homem que tem uma mulher como a Virginia. Ela me apoia em tudo, vai junto comigo, acredita, dança minha música todos os dias. Isso é bênção”, disse Zé Felipe em vídeo publicado na rede social.

Além de participar de alguns clipes do cantor, Virginia cria coreografias, divulga os vídeos nas redes sociais e chama amigos famosos para dançar, o que faz com que muitos pensem que o “estouro” do artista está atrelado à propaganda feita pela amada.

A espera do segundo filho

Zé Felipe e Virginia já são pais de Maria Alice, de 9 meses, e agora esperam seu segundo filho.

“Maria Alice foi promovida à irmã mais velha! Estamos esperando mais um neném para alegrar nossos dias, que venha com muita saúde e que Deus abençoe sempre”, publicou o casal no Instagram, mostrando que Virginia realizou nove testes de gravidez. Todos deram positivo.

Zé Felipe e Virginia estão juntos desde junho de 2020 e são um dos casais mais populares do momento. Tudo na vida dos dois se desenrolou de forma muito rápida: assumiram o namoro, noivaram, se casaram e tiveram a primeira filha em apenas dez meses.

O casal faria uma festa para mais de 500 convidados para celebrar o amor, mas a cerimônia teve de ser cancelada devido à pandemia da covid-19.

