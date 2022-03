Turma da Mônica ameaça deixar o Twitter após confusão; entenda

O administrador responsável pelo perfil da Turma da Mônica no Twitter ameaçou abandonar a plataforma após receber uma série de críticas por conta de uma gafe envolvendo a rapper Karol Conká e o “BBB 22”.

Tudo começou quando a cantora questionou os seguidores na rede social sobre o que eles acharam de “Paredawn”, faixa em seu nova disco, “Urucum”. O perfil da Turma da Mônica respondeu “chatíssima”, confundindo a música recém-lançada com o paredão do reality show da TV Globo. O administrador, ao se dar conta do erro, se retratou.

A página, bem-humorada, publicou um quadrinho e brincou sobre o “tombo”.

Os fãs de Karol Conká, no entanto, não levaram a situação tão na brincadeira assim e começaram a pedir a demissão do administrador, que não demorou a se manifestar.

“Normal o ranço, mas pedir demissão de adm marcando o chefe não é legal. Excluímos o Tweet”, escreveu.

Normal o ranço, mas pedir demissão de adm marcando o chefe não é legal. Excluímos o Tweet. Abs Bn — Turma da Mônica (@TurmadaMonica) March 18, 2022

A própria Karol Conká, ao se dar conta do que havia acontecido, reagiu com bom humor ao comentário da página da Turma da Mônica.

A Turma, por sua vez, relembrou um dos bordões mais marcantes da cantora durante sua participação no “BBB 21″: “Eu tenho uma carreira bem bonita lá fora”, postou o perfil, com direito a narração do personagem Cebolinha.

É o quê, querida?! — Karol Conká (@Karolconka) March 18, 2022

Carreira bem bonita lá fora pic.twitter.com/PpRRwBYuW9 — Turma da Mônica (@TurmadaMonica) March 18, 2022

As críticas, porém, não cessaram, e o administrador chegou a dizer que ia deixar a rede social por um período.

Vamos dar um tempo do Twitter. Tá ficando chato. Beijos e até breve — Turma da Mônica (@TurmadaMonica) March 18, 2022

Para alegria dos seguidores do perfil, tudo não passou de uma ameaça e logo veio o anúncio da “volta”.

Toda a confusão rendeu comentários. Veja alguns deles abaixo:

O Twitter virou um lugar tão insalubre que até a Turma da Mônica foi cancelada

misericórdia pic.twitter.com/DSmn56kZ74 — d3br1nh4 (@dbrhpg) March 18, 2022

Karol Conká e o adm da Turma da Mônica assim: pic.twitter.com/13EZOBOAiP — Bruxa Vivi ᛡ (@bruxaviviane) March 18, 2022

(uma nova )turma da Mônica entrando amanhã no twitter : pic.twitter.com/dK4alVXe7s — 🌊 vaice tratar garota  (@tiaucvairus) March 18, 2022

LEIA TAMBÉM: