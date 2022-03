Stalker de Paolla Oliveira mandava mensagens ameaçadoras há meses

A Polícia Civil do Rio de Janeiro indiciou, nesta semana, o português Luís Mário Monteiro Piçarra pelo crime de perseguição, contra a atriz Paolla Oliveira.

Recentemente, a famosa passou por apuros ao lado de seu namorado, o cantor Diogo Nogueira, quando o stalker invadiu a casa do sambista acusando Paolla de furtar seu celular.

Em várias mensagens postadas em rede social, é possível notar que o português já vinha fazendo ameaças ao casal.

Comentário de Luís Mário Monteiro Piçarra contra Paolla Oliveira no Instagram (Foto: Reprodução/Instagram)

O inquérito aponta que Paolla Oliveira contou à polícia que já vinha sendo perseguida pelo stalker havia cerca de três meses, através de comentários em sua conta oficial no Instagram.

Ele já postou de declarações de amor à atriz a ameaças. Também citou uso de armas e fez uso de palavrões para agredir Paolla.

O caso foi registrado na 16ª DP, na Barra da Tijuca. Foi solicitada uma medida protetiva e está sendo apurado.

Próxima novela

Paolla Oliveira estará na próxima novela das 19h na TV Globo, “Cara e Coragem”. Ela interpretará a protagonista da história, ao lado do ator Marcelo Serrado.

As primeiras gravações foram realizadas no estado de Minas Gerais, em dois locais: no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, ao norte do estado, e em Lapinha da Serra, na Serra do Cipó.

“Cara e Coragem” entra no ar após o fim de “Quanto Mais Vida, Melhor!”, em maio. Nela, Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) formam uma dupla de dublês publicitários.

Após serem demitidos, eles abrem um negócio no ramo. Contudo, a jornada da dupla é impactada pela morte de Clarice, personagem de Taís Araújo.

A atriz está empolgada com sua nova personagem. Nas últimas semanas, vem compartilhando diversos momentos de bastidores com seus seguidores, como quando postou uma cena de ação com Marcelo Serrado, em vídeo, e também reuniu o elenco em um momento de descontração.

