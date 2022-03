Silvio Santos aparece de pijama nas redes e internautas falam sobre sua aparência

Nesta quinta-feira (17), o apresentador e dono da rede de televisão SBT, Silvio Santos, surgiu de pijama ao lado de sua esposa, Íris Abravanel, juntamente com a chefe de cozinha Carlota Fonseca, em uma postagem feita nas redes sociais. O registro publicado ‘deu o que falar’ na internet, sendo que diversos usuários comentaram da aparência do apresentador.

O registro postado nas redes sociais foi publicado pela cozinheira. O momento da foto ocorreu na mansão de Silvio, localizada em Orlando, nos Estados Unidos. Inclusive, durante toda a pandemia, essa foi a casa em que o apresentador passou mais tempo. Com a repercussão negativa em cima da postagem, a chefe de cozinha, Carlota Fonseca, deletou a foto original e deixou apenas outra publicação com o símbolo do SBT cobrindo o rosto de Silvio.

Veja alguns dos comentários no Twitter.

Silvio Santos é flagrado sendo um idoso com 91 anos https://t.co/J2FnhIEIWq — L4ri 🛸 (@Lariz3r4) March 17, 2022

o que que fizeram com o silvio santos aqui senhor, kkkkkkkk pic.twitter.com/u9RwmOoK64 — bruninho (@brunoaavieira) March 17, 2022

Documentário sobre Silvio Santos

No ano passado, um documentário inédito sobre a vida do apresentador foi ao ar. O documentário sobre a trajetória de Silvio foi produzido por Leonor Corrêa em 2015, tendo sua exibição no Dia dos Pais, em 2021.

Veja mais: Em clima de ‘TBT’, Vera Viel compartilha registros de viagem à Disney com Rodrigo Faro e suas filhas

A produção relata desde à infância do apresentador, até o momento de seu sucesso, narrado por Marília Gabriela. A decisão de publicar o documentário após 6 anos desde à produção, foi baseada em comemoração aos 40 anos em que a rede de televisão, SBT, existiu.

Orlando Macrini, diretor dos programas de Silvio Santos por anos, que faleceu em 2016, aparece no documentário em depoimento. Wagner Montes e Marcelo Rezende também marcaram presença na produção, porém já não estão mais vivos.

O apresentador e patrão do SBT possui 91 anos de idade e continua firme e forte durante o programa nas telas da emissora.