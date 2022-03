Sara Vidal de ‘Quanto Mais Vida, Melhor! responde sobre comparações físicas em relação à atriz Alinne Moraes

A atriz caloura da trama global ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’, Sara Vidal, aos 20 anos de idade, confirmou que já escutou comentários sobre sua semelhança física com a atriz veterana global Alinne Moraes, que hoje tem 39 anos de idade. Sara é uma das revelações da novela das sete e interpreta uma das filhas do protagonista Neném (Vladimir Brichta). Informações são do portal Quem.

“Acho que temos, sim, traços parecidos”, revelou a atriz. Sara Vidal disse que ainda não teve um encontro com Aline Moraes. “Nunca cheguei conhecê-la pessoalmente”, completou ela.

As oportunidades no mundo artístico para Sara Vidal

A atriz é natural de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e entrou no mundo artístico como modelo, da mesma forma que aconteceu com Alinne Moraes. “Meu objetivo não era ser atriz, mas se tornou. Hoje estou totalmente focada”, relatou Sara. A caloura revelou que a oportunidade para ingressar à trama de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’ veio por intermédio de um contato de sua agente. Ela disse ter feitos os testes e, logo após, recebeu a aprovação.

Sara Vidal também contou que chegou a receber respostas negativas em testes realizados anteriormente. Uma de suas maneiras para encarar essa situação de rejeição foi controlando sua ansiedade. “A verdade é que já ouvi ‘nãos’. No começo, ficava bem triste, desanimada, mas depois fui criando menos expectativa e sendo mais realista. Isso me ajudou. Cheguei a pensar em ter algum ‘plano B’ muitas vezes, mas não sou de desistir”. Sara ressaltou que também teve apoio de sua família, principalmente vindo de sua mãe.

A novela ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’, de Mauro Wilson, tem a previsão deixar a tela da Globo no final de maio. O autor criou 5 finais alternativos para a trama, porém não bateu o martelo sobre qual desfecho será usado.