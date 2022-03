Pocah lança música inspirada no cancelamento do Carnaval; veja clipe

A cantora Pocah lançou, nesta sexta-feira (18), seu novo single “Cancelaram o Carnaval”, em uma parceria com a dupla Hitmaker, Wallace Vianna e Pedro Breder.

A nova música foi inspirada nos cancelamentos do Carnaval recentemente, por conta da pandemia de covid-19. A tristeza fez com que a funkeira buscasse inspiração em outras formas de se divertir na data, sem ser necessariamente os blocos de rua.

A faixa já chega com um clipe, gravado em um dos shows realizados no último mês no Rio de Janeiro, o “Bloco da Pocah”. Pocah criou uma coreografia especialmente para o single.

O clipe foi dirigido por Rômulo Menescal e Vinícius Olivo. “Cancelaram o Carnaval” faz parte do futuro EP de Pocah, “Indecisa”. Já foram lançadas as músicas “Passando o Rodo” e “Ainda”.

Assista ao clipe de “Cancelaram o Carnaval”:

Carnaval 2022

Este ano, boa parte das cidades resolveram adiar ou cancelar definitivamente a festa. No caso das capitais Rio de Janeiro e São Paulo, os blocos foram cancelados, mas os desfiles de avenida foram adiados para abril.

Isso fez com que diversas festas comandadas pelos bloquinhos fossem organizadas em clubes de ambas as cidades. Alguns poucos blocos chegaram a sair pelas ruas, apesar da proibição geral.

Pocah é internada

Nesta segunda-feira (14) a ex-BBB e cantora Pocah teve forte dores abdominais e acabou parando no hospital. Apesar de pensar em vários diagnósticos que poderiam ser, o resultado foi ‘peido preso’.

A cantora aconselhou seus seguidores a não segurarem o pum, pois é algo natural do ser humano. No Twitter, ela até brincou com a situação dizendo que está liberando seus seguidores a liberarem os gases na frente de seus namorados sem terem vergonha.

