No paredão do ‘BBB 22’, Gustavo mira em prova do anjo e esquece de Laís

Gustavo deixa a casa de vidro e entra para jogar no "BBB 22" (Divulgação/Globo)

Emparedado pelos ex-participantes do “BBB 22″, Gustavo está focado em ganhar a prova do anjo, que acontece no sábado(19), mesmo sabendo que vai acabar dando a imunidade para outra pessoa.

Após a prova do líder, o brother conversava com Laís Caldas, sua ficante dentro da casa do reality show, e revelou o que faria se fosse o anjo da semana. O curitibano afirmou que caso vença vai fazer bagunça no jogo: “Se eu pegar o anjo, vai ser o mais icônico da edição”, prometeu o brother.

No "BBB 22", Gustavo e Laís falam sobre a prova do anjo (Reprodução/Globo)

Mas, não pense que a sua amada está imune, Gustavo disse também que Laís não seria imunizada e ela se preocupou. “E eu? Vou para o paredão assim, ó [faz um gesto de alívio]”.

Em seguida, ele conclui que a médica não seria o alvo da casa. “Não, mas você não vai, né? Eu que vou para o paredão assim. Você só não vai dar para o Eli, né? Senão, vou ficar bravo”, afirmou o paranaense. Fazendo de desentendida, Laís pergunta: “Dar o quê?”. E o brother responde: “Você sabe com quem eu quero ir”.

Mas, mesmo que a casa não coloque Laís no paredão, Arthur Aguiar, atual líder do “BBB 22″, parece ter decidido que ela será sua indicação. Na madrugada desta sexta-feira (18) o ator confidenciou aos aliados que já definiu seu alvo.

Arthur é o novo líder da casa do 'BBB 22' Reprodução

Enquanto debatia a dinâmica de votos com Lucas, Pedro Scooby, Paulo André e Douglas Silva no quarto do líder, o famoso alertou os companheiros: “Esse paredão tem grandes chances de não ir ninguém daqui. Vocês têm que combinar, mano”.

O REENCONTRO

O reencontro dos ex-participantes do “BBB 22″ aconteceu para que eles mandassem a primeira pessoa para o nono paredão da temporada. Segundo Tadeu Schmidt, eles só poderiam indicar um dos quatro piores na prova do líder.

“O primeiro emparedado da semana vai ser escolhido pelos jogadores já eliminados. Eles não vão escolher qualquer pessoa para o paredão, eles vão escolher os piores na prova do líder”, explicou o apresentador, no início do programa.

Luciano, Rodrigo, Bárbara, Brunna, Larissa, Jade e Vyni voltaram ao estúdio e escolheram Gustavo. Naiara não votou, pois estava fora da “brincadeira”.

Antes dessa indicação para o paredão, todos precisaram colocar um participante no posto de líder e, em consenso, eles decidiram que Rodrigo era o comandante da dinâmica. Em seguida, eles eliminaram Naiara Azevedo, que recebeu mais votos.

