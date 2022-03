Nívea Maria deixa a Globo após 51 anos e foca em ‘novas possibilidades’

Nívea Maria deixou o elenco da Globo após 51 anos de carreira. A veterana da emissora anunciou sua saída do casting fixo nesta sexta-feira (18), pelas redes sociais. Agora, ela será contratada por projetos solos.

“Cheguei à Globo vinda da rede Excelsior e Tupi de São Paulo, daquele time de pioneiros da TV Brasileira. São 50 anos de respeito pela emissora, respeito dos nossos colegas, do público e da imprensa. Foram muitas experiências extraordinárias”, disse a famosa, que estreou no canal em 1971.

Um dos motivos para deixar a Globo é a procura por novas oportunidades. Segundo Nívea Maria, ela ainda se sente uma menina: “Me sinto como aquela menina que pisou pela primeira vez no estúdio. Estou pronta e preparada para novos voos num misto de tensão e ansiedade para as novas possibilidades que já estão chegando. Minha arte está pronta para ser reinventada”, contou a famosa.

Aos 75 anos, Nívea Maria estreou nas novelas da Globo aos 24 e seu último trabalho na emissora foi na novela “A Dona do Pedaço”, exibida em 2019. Atuamente, ela pode ser vista na reprise de “O Clone”, no “Vale a Pena Ver de Novo”.

LEIA TAMBÉM: Jojo Todynho está cotada para a nova ‘Dança dos Famosos’, da Globo

Fátima Bernardes no ‘Encontro’

Falando na TV Globo, a apresentadora Fátima Bernardes segue firme no elenco da emissora carioca. Nesta semana, a famosa acertou ao exibir um macacão estampado, que chamou a atenção dos fãs.

Usada, na quinta-feira (17), durante o programa ao vivo, a roupa é uma peça exclusiva, feita para Fátima e recebeu o nome de “Céu do Cerrado”, com estampa repleta de estrelas, luas, planetas e animais típicos do segundo maior bioma do Brasil.

A apresentadora completou o visual com sandália preta. Os cabelos estavam soltos e ondulados, combinando com maquiagem leve.

LEIA TAMBÉM: Foto de Ana Maria Braga no estádio viraliza após vitória do Palmeiras