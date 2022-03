Netflix volta a exibir série do presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky

'Servant of the People'. Foto: Divulgação

A Netflix voltou a colocar no seu catálogo a série ‘Servent of the People’, produção que tornou o atual presidente da Ucrânia famoso e é apontada como o que potencializou a campanha eleitoral de Volodymyr Zelensky.

Em ‘Servant of the People’, Volodymyr Zelensky interpreta um professor que vira presidente da Ucrânia depois que um discurso seu sobre corrupção viraliza nas redes sociais. Atualmente, a série só está disponível na Netflix dos Estados Unidos e ainda não há informações se estará disponível no Brasil. A série já esteve no catálogo da Netflix entre 2017 e 2021 e retorna agora ao catálogo.

A primeira temporada tem 23 episódios que já estão disponíveis na Netflix gringa. Porém, originalmente, a série durou três temporadas e terminou quando Volodymyr Zelensky decidiu concorrer à presidência da Ucrânia, em 2019, sob a bandeira de um novo partido político, também chamado Servant of the People.

A produtora sueca Eccho Rights é a responsável pelo licenciamento da série e pelos contratos de distribuição pelo mundo. “A série é uma comédia, mas também um documento importante de onde Zelensky vem. Seu presidente fictício é um homem normal, que cresce em seu papel de líder heróico e adorado. Embora o cenário do mundo real enfrentado por Zelensky e o povo ucraniano seja muito mais sombrio e assustador do que a comédia da série, existem paralelos óbvios com a situação do mundo real, e Servant of the People é uma peça fascinante, importante e histórica de televisão”, disse o sócio-gerente da Eccho, Nicola Söderlund, em um comunicado anunciando que o programa estava novamente no mercado.