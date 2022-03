Na pista de novo: Adriano Imperador termina namoro com estudante de 21 anos

Apenas algumas semanas após assumir o namoro com a estudante Céu Oliveira, de 21 anos, Adriano Imperador está solteiro de novo. A informação é do portal Extra.

O ex-jogador não segue mais a jovem nas redes sociais e já apagou as fotos em que aparecia com ela, como os registros que os dois fizeram no feriado de Carnaval, durante uma viagem a Búzios, no Rio de Janeiro.

Céu, por sua vez, continua seguindo Didico no Instagram, mas em seu perfil também não há publicações que façam menção a Adriano.

Adriano e Céu estavam juntos desde de janeiro deste ano. Assumiram publicamente o romance no mês seguinte.

Vida de solteiro

Adriano já está na pista de novo. Segundo o site Extra, ele se divertiu bastante na madrugada da última quinta-feira (17) ao lado de amigos. Foi visto cantando e sendo abraçado em uma boate no Rio de Janeiro.

A noitada se estendeu. Depois da balada, o ex-jogador e sua galera pararam em um quiosque na orla da Barra da Tijuca.

Affair anterior

Algumas semanas antes do romance com Céu vir a público, a musa fitness Poly Dourado foi apontada como a nova eleita de Adriano Imperador. Um amigo chegou a dizer que ele estava “gamadinho”. No entanto, Céu conquistou o coração do ex-atleta na época.

Carreira

Além de ter vestido as camisas do Flamengo e Inter de Milão, Adriano defendeu, nada menos, do que a Seleção Brasileira.

Também passou por Fiorentina (Itália), Parma (Itália), Roma (Itália), São Paulo, Corinthians, Athletico-PR e Miami United (Estados Unidos), onde encerrou a carreira, em 2016.

Adriano nasceu na comunidade Vila Cruzeiro e despontou no futebol pelo Flamengo, seu time do coração. Colecionou títulos e polêmicas, envolvendo brigas, posts nas redes sociais em apologia à facção criminosa Comando Vermelho e armas, problemas com bebida e ausência em treinos e em sessões de fisioterapia.

Em 2017, Adriano participou do programa “Conversa com Bial”, da TV Globo, onde disse que preparava um retorno ao futebol, o que não aconteceu. Desde então, ele vive uma vida intensa nas redes sociais, mas afastada da mídia.