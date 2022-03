Memes sobre liderança de Arthur no ‘BBB 22′ invadem as redes sociais

Arthur Aguiar se consagrou o novo líder do “BBB 22″ para a alegria de seus fã e delírio da internet. Nas redes sociais, memes foram compartilhados comemorando a vitória do ex-rival de Jade Picon.

Confira alguns dos posts no Twitter:

Arthur e Lucas / vem Laís / agora a Laís / Gustavo / #bbb22 #foralais



E A SAGA CONTINUA pic.twitter.com/t02C5PyB4h — 𝐊𝐞𝐥 𝐰𝐢𝐧𝐜𝐡𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫 (@kelsantws) March 18, 2022

A ESPADA DO REI ARTHUR ENCONTROU OS BURACOS!!! O líder é nosso! Que comece o reinado do Rei Arthur 👑🍞✨ pic.twitter.com/yNZk2Bgmm0 — Arthur Aguiar ✨🍞 (@Aguiarthur) March 18, 2022

E a Disney ninguém segura tão voando alto



Scooby e pa, dg, Arthur, líder pic.twitter.com/R0NEIpqZ89 — gabigol sincero (@gabigolsincero_) March 18, 2022

ARTHUR LÍDER, LAIS SAINDO TERÇA, BRASIL FELIZ, vem 90% de rejeição. #BBB22 pic.twitter.com/S1gnYfubgy — lua do paozinho 🍞🎲🌊🏁 (@itsluasilva) March 18, 2022

ARTHURA OU SURTA!



Bora Arthur / Gente KKKKKK / Se o Lucas/ vem Laís pic.twitter.com/CQvYwBs1jr — Amanda Júlia (@_amandaajulia) March 18, 2022

A prova do líder

Arthur venceu a nona prova do líder do “BBB 22″ em dupla com Lucas. A disputa exigiu agilidade e sincronia. Ao final, o ator ficou com a coroa, enquanto seu parceiro levou o prêmio de R$ 10 mil.

Na primeira rodada, Lucas e Arthur marcaram 36 pontos, contra 26 feitos por Laís e Douglas Silva e 20 pontos de Gustavo e Natália, e foram os primeiros a chegar na etapa final.

Depois, Eliezer e Pedro Scooby, que somaram 28 pontos, na segunda rodada também disputaram o quarto do líder e o poder de mandar um participante direto ao paredão. Contra eles, Jessi e Paulo André ficaram com 24 pontos e Eslovênia e Linn da Quebrada com 14 pontos.

A dinâmica foi a seguinte: cada dupla precisou lutar contra o cronômetro para recolher as bolinhas brancas, pretas e vermelhas. Com um velcro, que ficava nas mãos de um dos participantes, era preciso levar as bolas até um muro onde estava o outro parceiro da prova do líder.

O segundo jogador da dupla precisava pegar as bolinhas, subir a rampa e jogar dentro da sua garrafa. As bolinhas no chão só poderiam ser recuperadas se caíssem do lado correto do muro. Vencia a dupla que conseguisse colocar o maior número de bolinhas dentro da garrafa antes do cronômetro zerar.

Como dito, a prova foi realizada em duplas e o sorteio aconteceu na sala da casa do reality show. As duplas ficaram desta maneira: Lucas e Arthur ; Laís e Douglas Silva; Gustavo e Natália; Eliezer e Pedro Scooby; Jessi e Paulo André; e Eslovênia e Linn da Quebrada.