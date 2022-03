Memes de Naiara Azevedo provam que ela saiu muito cedo do ‘BBB 22’

Naiara Azevedo voltou ao “BBB 22″ e mostrou que saiu muito cedo do reality show da Globo. Em um reencontro que poderia ter flopado, a cantora sertaneja serviu confusão e muitos memes para as redes sociais.

Nesta quinta-feira (17), Naiara foi excluída da votação para colocar um dos participantes no paredão, mas conseguiu trazer conflitos do passado com Jade Picon e Bárbara e, até, confusão com Larissa, participante que entrou no reality show após a eliminação da famosa.

Os conflitos de Naiara começaram com a escolha do líder da dinâmica, enquanto todos queriam Rodrigo, ela focou em outro participante e ficou nervosa com o reencontro. Ela também trocou farpas com Brunna Gonçalves que afirmou ter sido chamada de “bruxa” por Naiara, que apenas concordou: “E foi mesmo”.

Em seguida, a cantora sertaneja mirou em Bárbara e disse que estava muito chateada com a sister: “De todas as pessoas que estão aqui, a que mais me machucou aqui foi a Bárbara, disse que eu tinha probleminha de cabeça”.

Em seguida, a briga entre a cantora e Larissa dominou o palco do “BBB 22″. A famosa afirmou que a ex-moradora da casa de vidro chegou contando vantagem e fake news, por isso, torceu contra ela nas redes sociais. Sem escapatória, Larissa assumiu que falar mentiras foi uma de suas estratégias: “As informações que eu levei foram verídicas” e sem papas na língua, Naiara Azevedo rebate: “O que você levou foi nada com nada”.

A única que que não deveria ter saído, os jogos da discórdia jamais serão os msm sem nossa rainha dos memes... Prazer! Naiara de Fátima Azevedo!!! pic.twitter.com/RIBDYiB0Qz — Thurar Aguiar ✨🍞🏁 (@PattyTeamAguiar) March 17, 2022

Tomara q vá Naiara azevedo p dinâmica hoje #bbb22 @Naiarazevedo pic.twitter.com/yVKyI6yx4I — Sujeito de sorte💸 (@maybn12) March 17, 2022

se for de meme ela vai ter que dar aula pra eles pic.twitter.com/JNBqvx2wBX — lulu (@lulucomentss) March 17, 2022

Surra de beleza, humildade, inteligência, carisma, humor e muitos memes!



COMEBACK DA NANACITA pic.twitter.com/d2DUhhtHoy — dคห¡εłłค 🍼🍺🌵💸 (@Dani_ella_20) March 18, 2022

O reencontro dos ex-participantes do “BBB 22″ aconteceu para que eles mandassem a primeira pessoa para o nono paredão da temporada. Segundo Tadeu Schmidt, eles só poderiam indicar um dos quatro piores na prova do líder.

“O primeiro emparedado da semana vai ser escolhido pelos jogadores já eliminados. Eles não vão escolher qualquer pessoa para o paredão, eles vão escolher os piores na prova do líder”, explicou o apresentador, no início do programa.

Luciano, Rodrigo, Naiara, Bárbara, Brunna, Larissa, Jade e Vyni voltaram ao estúdio e escolheram Gustavo.

Antes dessa indicação para o paredão, todos precisaram colocar um participante no posto de líder e, em consenso, eles decidiram que Rodrigo era o comandante da dinâmica. Em seguida, eles eliminaram Naiara Azevedo, que recebeu mais votos.

